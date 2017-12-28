製造業弱 景氣落入黃藍燈

2017-12-28 04:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ／台北報導



圖／經濟日報提供 分享 facebook 國發會昨（27）日公布11月景氣燈號，從綠燈跌至代表景氣「趨弱」的黃藍燈，國發會經濟發展處處長吳明蕙對此表示，景氣領先、同時指標持續上升，儘管動能偏弱，國內景氣仍維持復甦。

11月景氣綜合判斷分數為22分，較上月減少一分，關鍵是製造業銷售量指數由黃藍燈轉呈代表「低迷」的藍燈，分數減少一分所致，其餘八項構成項目的燈號均不變。

吳明蕙說，工業生產指數、製造業銷售量指數去年第4季基期較高，若復甦動能不夠強，年增率就沒辦法明顯突破，使得燈號拉不上去；不過，近期製造業銷售量指數，確實出現有些產業表現沒那麼亮眼，如電腦電子跟光學，生產、銷售都不是很好。

觀察景氣燈號九項構成指標，僅股價指數維持「趨熱」的黃紅燈，海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業營業氣候測驗點穩守綠燈，其餘如貨幣總計數M1b、工業生產指數、非農部門就業人數，及批發、零售及餐飲營業額，都落在黃藍燈區間，製造業銷售量指數本月更掉至藍燈。

吳明蕙坦言，景氣復甦之勢不夠全面，動能也不強勁，才會導致燈號無法有更亮眼的表現。

不過吳明蕙強調，就過去景氣擴張期的經驗，偶爾是會有小波動、出現燈號變成黃藍燈的情形，這不代表景氣出現反轉，而是景氣復甦動能不夠強，「我們對未來的景氣，還是抱持審慎樂觀的看法」。

吳明蕙指出，景氣領先指標、同時指標均連六個月上揚，且領先指標的構成項目中，經去除長期趨勢後，外銷訂單、實質半導體設備進口值、製造業營業氣候測驗點等指標，均較上月上升，顯見不論是實質面還是信心面，未來都是相對樂觀的。

但吳明蕙也提醒，主要國家貨幣政策正常化的進程、民粹政治風潮及地緣政治不確定性升高等風險，仍是牽動我國經濟復甦的關鍵，必須持續觀察。