名家觀點／都更條例兩重點 修法宜三思

2017-12-28 04:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 採訪整理



立法院內政委員會昨天開始審查都更條例修正草案，近日各方已表達對修法草案的看法。我曾在內政部提出部版都更條例修正案後，讚揚「可以打85分」，但看了行政院版草案，分數一直下修，簡直快要不及格了。原因除強制拆除未踐行正當法律程序，都市計畫與都市更新連結的做法，也不夠細緻。

都更條例修正案最受關注的條文，莫過於「強拆條款」，也就是遇到釘子戶時，政府及實施者如何面對問題；為了讓都更能夠順利推動，強制拆除有其必要，我也贊成政府保有代執行的權力，但前提必須踐行正當的法律程序。

內政部原先所提版本，對於不同意戶採協調、調處與行政救濟三階段的保障權益措施；當遇到屆期不拆除或遷移時，實施者必須先與釘子戶協調，才能檢具協調紀錄請求地方政府執行拆除或遷移，此為第一階段。接下來，地方政府收到上述請求時，應就拆除的日期、方式以及安置事項居中調處，並在二個月內作出調處結果，依此結果辦理；但若建商或原住戶不服調處結果，可依法提請行政救濟。

這樣的做法，實施者若沒有獲得全體當事人同意，不會發生像先前建商「一時生氣就拆了」的爭議，可以保障不同意戶的權益，是較為進步的。

然而，內政部端出版本後，上述代拆機制固然兼顧正當法律程序，及保障不同意戶的權益，卻引起業者及台北市政府不滿；最後，行政院版本以「協調」取代「調處」，且回到「屆期不拆除或遷移者，實施者得予代為或請求當地…主管機關代為之」等字樣，但這樣的修法並沒有辦法紓解紛爭。

就法律角度來看，實施者不應可輕易地「代執行」，否則便會發生建商「一時生氣就拆了」的狀況，衍生後續爭議；都更是公共事務，但畢竟牽涉到財產權，地方政府如要代執行，更應遵行憲法所定的正當法制程序，才是進步的修法。

行政院版的都更條例修正案另一重點，是將都市計畫與都市更新連結，換言之，修法後劃定都市更新地區，必須擬定或變更都市更新計畫，這也是相當進步的精神。

不過，人民仍可按主管機關經都委會審議通過的更新單元劃定基準，自行劃定更新單元、申請都更，而這些自劃更新單元既非危險、又不具足夠公益性、正當性與必要性。

政院版的條文僅透過都委會「過水」的更新單元劃定基準，就可自辦，勢必會使得公劃都更地區連結都市計畫的修正流於形式，甚至自劃更新單元過於浮濫。為了避免地方政府怠惰於研擬相關都市更新計畫，建議應增訂一定期間的落日條款。

都市更新是都市生命周期的一環，政府必須有整體的都市永續發展政策，包含更高層次的都市再生策略、完整而具有正當法律程序等，內政部版本固然不是最理想的版本，但對於解決執行上的疑義有正面貢獻，也有助於改善都更亂象。

都市更新是相當大的議題，任何一個版本幾乎不可能完全如業者、學界或是民間團體的希望，但內政部版本也許是最可能被各界接受的版本，希望立法院審議期間，能夠重新調整，賦予都市更新更好面貌。

（本文由中華民國地政士公會全聯會榮譽理事長林旺根口述）