11月景氣趨弱 跌成黃藍燈

2017-12-27 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 潘姿羽 ／台北報導



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國發會昨天公布十一月景氣燈號，從綠燈跌至代表景氣「趨弱」的黃藍燈，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，景氣領先、同時指標持續上升，儘管動能偏弱，國內景氣仍維持復甦。

十一月景氣綜合判斷分數廿二分，較上月減少一分，關鍵是製造業銷售量指數由黃藍燈轉呈代表「低迷」的藍燈，分數減少一分所致，其餘八項構成項目的燈號均不變。

吳明蕙表示，工業生產指數、製造業銷售量指數去年第四季基期較高，若復甦動能不夠強勁，年增率就沒辦法有明顯突破，使得燈號拉不上去；不過，近期製造業銷售量指數確實有些產業表現沒有那麼亮眼，如電腦、電子跟光學，生產、銷售都不是很好。

觀察景氣燈號九項構成指標，僅股價指數維持「趨熱」的黃紅燈，海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業營業氣候測驗點穩守綠燈，其餘如貨幣總計數Ｍ１Ｂ、工業生產指數、非農部門就業人數，以及批發、零售及餐飲營業額都落在黃藍燈區間，製造業銷售量指數本月更掉至藍燈。

吳明蕙坦言，景氣復甦之勢不夠全面，且動能也不夠強勁，導致燈號無法有更亮眼的表現。

不過，吳明蕙說，就過去景氣擴張期的經驗，偶爾是會有小波動、出現燈號變成黃藍燈的情形，這不代表景氣出現反轉，而是景氣復甦動能不夠強，「我們對未來的景氣還是抱持審慎樂觀的看法」。