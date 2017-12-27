礦權展延條件從嚴 經部點頭了

2017-12-27 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



立法院經委會審查礦業法修法，立委林淑芬在審查會上怒駁，「經濟部整部礦業法都在護航業者」。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

立法院經委會昨天續審礦業法修正草案，終於取得進展。在立委林淑芬等人提議下，經濟部同意將礦場礦權展延申請的條件加嚴，擬要求礦場展延需要有私有地土地所有權人同意、提出關廠計畫書等，否則主管機關可以駁回礦權的展延申請。

另外，立委孔文吉等人也要求將原民知情同意的部分納入第卅一條，經濟部表示將在第四十三條之二處理原民知情同意的部分，但孔文吉主張，增列在第卅一條才可以成為駁回條件之一。

林淑芬表示，礦場展延應該要經過礦業用地核定，並強調礦業用地核定就是希望做環境敏感、水保計畫、土地所有權人同意等。經濟部與立委們協商時指出，考量到法規適法性，可以把這些要求放入第卅一條，也就是礦業權展限的申請條件；最後由經濟部擬定修法版本。

經濟部次長王美花說，初步擬在第卅一條增加四項礦權展限的申請條件，分別是如果涉及私有地，一定要取得土地所有權人同意，如果涉及公用地，也要取得同意。在第四十三條之一內規範的相關事項，如水保、土地使用等也需要做。此外，礦場展延也要提出關廠計畫書。

王美花指出，法規也會擬出一些例外，也就是不可歸責業者的這部分，「這部分我們還要再想一想」。而且還有能源礦的問題，因為能源礦有很多私有地，怎麼處理也要思考。

最後經委會同意，第卅一條的修法方向確定，但最後的版本將再討論。