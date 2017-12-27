財經觀點／二○一八 全球經濟表現不會太差

2017-12-27 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃淑惠 整理



中菲行執行長林天送。 聯合報系資料照片 分享 facebook

二○一八年全球的經濟表現不會太差。首先美國參眾兩院合力通過稅改方案，美國經濟情況看好；英國退出歐盟成定局，歐盟經濟變動因素跟著減少；亞洲在中國、印度兩大經濟體依舊成長推動下，前景也持續看俏。

全球的海、空運市場運價、運量，跟全球景氣波動息息相關，就現在能掌握到的訊息研判，明年全球空運市場依舊看好，海運市場則是穩健中持續復甦。

全球經濟變化詭譎，已經很難用過去的經驗值來判斷，以這次美國總統川普推動稅改方案正式定案，在台灣已經出現各種不同的解讀版本，而且差異性都很大。有人說台灣剉咧等，也有人解讀為台商大利多，更有人認為對台灣磁吸效應不大。同樣一件事，看法落差之大，也代表著全球景氣及經濟變化愈來愈難預測。

美國稅改政策通過後，推估美國的經濟會持續復甦，不管是就業率、經濟成長率都會穩健成長，也因為經濟成長，所以美國的聯準會將會持續升息，未來必須注意減稅是否會對美國造成通膨；長期來看，美國總統的商人經濟政策讓美國的經濟表現很值得期待。

亞洲則是影響全球景氣變動另一個龐大經濟體，中國、印度的變化依舊是最重要關鍵，這兩個地區新年度的經濟成長率依舊是上揚走勢，全球重要的製造供應鏈還是在中國，美國景氣好，亞太地區就不會太差；長期還有從世界工廠變成世界市場的趨勢商機，新年度亞太市場經濟走勢仍舊看俏。

歐洲表現，則是另一個會衝擊到全球景氣變動的經濟體，就當前局勢研判，英國正式宣布退出歐盟後，相關的變數仍在發酵當中；然而，歐元已經逐漸回穩，雖然仍有一些零星的恐怖攻擊陰霾，然而，影響歐元區經濟走勢的變數已經減少，也代表著歐元區經濟應該會自谷底逐漸復甦。（本文由林天送口述）