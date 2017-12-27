親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
期貨專區
房市情報

情何以堪！護照出包遭懲 前領務局長：飛來橫禍 難以置信

今高溫上看25度 跨年前後氣溫降最低

施工需鯨豚觀測員 海龍離岸風機案過關

2017-12-27 21:26中央社 台北27日電

環保署環評大會今天審查海龍二號及海龍三號離岸風機的環境影響說明書，要求開發單位在打樁過程中，必須在施工船上配置3名以上鯨豚觀測員監測是否有鯨豚，全案通過審查。

行政院環境保護署今天舉行環境影響評估審查委員會第323次會議，會中第二案討論「海龍二號風力離岸發電計畫環境影響說明書」及「海龍三號風力離岸發電計畫環境影響說明書」。

根據開發單位提出的環境影響評估說明書，海龍二號風場（潛力場址19號）位於彰化縣外海，離台灣本島最近距離約45公里、面積59.2平方公里；海龍三號風場（潛力場址18號）位於彰化縣及澎湖縣外海，離台灣和澎湖本島最近距離分別約50、40公里，面積85.2平方公里。

兩風場皆已避開漁港、濕地、保護礁區等，兩案裝置容量也都採用套筒式基礎，單機裝置容量介於6至9.5百萬瓦（MW），年淨發電量海龍二號預估1年約有1450百萬度；海龍三號預估1年約有1681百萬度。

在今天的大會上，環評委員考量南北航道西側海域觀測船執行的安全疑慮，要求開發單位需於施工船上配置3名以上鯨豚觀測員，且其中1名需為民間生態團體成員，在基礎打樁過程持續以4個方位同時目視觀察警戒區和預警區範圍是否有鯨豚出沒，全案確認通過。

鯨豚澎湖
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

新聞眼／報喜不報憂…不是好事

2017-12-28 04:35

賴揆扮中繼投手 飆經濟好球

2017-12-28 04:35

施俊吉呼籲 撥股利加薪

2017-12-28 04:35

提高生育率 政院將提新做法

2017-12-28 04:35

賴揆：明年GDP拚2.29%起跳

2017-12-28 04:35

名家觀點／都更條例兩重點 修法宜三思

2017-12-28 04:32

勞保年金…明年61歲才能領 首波衝擊47年次

2017-12-28 00:20

農委會拍板…三萬青農 最快春節後納保

2017-12-28 00:15

財經觀點／二○一八 全球經濟表現不會太差

2017-12-27 23:43

礦權展延條件從嚴 經部點頭了

2017-12-27 23:33

11月景氣趨弱 跌成黃藍燈

2017-12-27 23:30

陸客縮減影響400億產值 內需市場相挺

2017-12-27 21:48

馬英九今呼籲重新啟動核四 經濟部：目前無規畫

2017-12-27 21:23

惺惺相惜 賴清德讚張善政科技發展貢獻

2017-12-27 19:44

美降稅吸金 孫明德：新興市場恐掀風暴

2017-12-27 19:31

無實績礦場 王美花：半年內檢視狀況

2017-12-27 19:08

財政部：2018年起 推出六項便民措施

2017-12-27 16:39

十大創業楷模禹介民 公司下市人失蹤

2017-12-27 16:12

107礦場沒採礦實績 經部：半年內整頓

2017-12-27 14:37

元大寶華：明年GDP2.20% 樂觀、不安並存

2017-12-27 14:21

賴揆自詡中繼投手 穩穩把每一球投出來

2017-12-27 12:59

施俊吉：上市櫃公司5%股利發員工 就有600億元拿來加薪

2017-12-27 12:41

元大寶華估明年GDP至2.2% 樂觀不安並存

2017-12-27 12:36

納保法明上路 納稅人基本生活費用免稅

2017-12-27 12:22

緝毒犬有官階、還領薪水？財長這麼說

2017-12-27 12:21

礦場展延申請條件加嚴！須有土地同意、關廠計畫

2017-12-27 12:17

央行總裁彭淮南堅持不留任 楊金龍證實是這原因

2017-12-27 12:16

賴揆提三項關鍵 促明年經濟成長超過2.29%

2017-12-27 12:10

Q3民間投資衰退逾5% 賴揆以公共建設帶動復甦

2017-12-27 12:05

107個礦場沒採礦實績 經濟部半年內要整頓

2017-12-27 11:58

馬英九、郭位出席核能學會會員大會

2017-12-27 11:54

施俊吉：明年經濟會繼續成長 但成長率會不如世界平均

2017-12-27 11:44

評估核電政策 郭位：政客與小道消息才是最大的風險！

2017-12-27 11:36

明年經濟潛藏不安 元大寶華估GDP成長2.2%

2017-12-27 11:24

彭淮南堅持退 楊金龍：可能與兆豐案有關

2017-12-27 10:58

影／「勿讓亞泥重演」礦業法今續審 深水區炸彈炸開！

2017-12-27 10:39

撤換兆豐票券董座蕭長瑞 財長：和慶富案有關

2017-12-27 09:23

國發會今發布景氣燈號 預估續亮綠燈

2017-12-27 05:58

超會賺 央行明年繳庫1800億元

2017-12-27 05:56
看更多

熱門文章

央行總裁彭淮南堅持不留任 楊金龍證實是這原因

2017-12-27 12:16

馬英九今呼籲重新啟動核四 經濟部：目前無規畫

2017-12-27 21:23

持卡人好消息30家銀行都不收手續費 僅匯豐永旺要收

2017-12-27 11:53

彭淮南堅持退 楊金龍：可能與兆豐案有關

2017-12-27 10:58

評估核電政策 郭位：政客與小道消息才是最大的風險！

2017-12-27 11:36

下周三起 全台萊爾富門市都能刷卡消費

2017-12-27 17:34

影／「勿讓亞泥重演」礦業法今續審 深水區炸彈炸開！

2017-12-27 10:39

緝毒犬有官階、還領薪水？財長這麼說

2017-12-27 12:21

基本生活費不課稅 明年5月報稅可用到

2017-12-27 14:16

陸客縮減影響400億產值 內需市場相挺

2017-12-27 21:48

財政部：2018年起 推出六項便民措施

2017-12-27 16:39

勞保年金…明年61歲才能領 首波衝擊47年次

2017-12-28 00:20

今年最強豪宅 200萬以上交易一半靠他

2017-12-27 11:58

肝臟移植之父陳肇隆 接任醣基董座

2017-12-27 17:58

蔡力行：聯發科改善奏效 給團隊打90分

2017-12-27 16:26

納保法明上路 納稅人基本生活費用免稅

2017-12-27 12:22

施俊吉：上市櫃公司5%股利發員工 就有600億元拿來加薪

2017-12-27 12:41

楊金龍立院答詢…彭淮南退休 好像與兆豐案有關

2017-12-28 00:58

傳打進蘋果供應鏈 聯發科：有機會會爭取

2017-12-27 20:28

退休後想要雲遊四海 專家建議這樣理財

2017-12-27 13:44

誰接央行總裁？ 學者：至少要具備八大條件

2017-12-27 18:51

蔡力行：半導體整併必發生 中性看待

2017-12-27 18:25

美降稅吸金 孫明德：新興市場恐掀風暴

2017-12-27 19:31

祭高薪獵才 壽險徵2萬人

2017-12-28 00:50

1月3日起1300家萊爾富 信用卡行動支付同步開刷

2017-12-27 16:57

惺惺相惜 賴清德讚張善政科技發展貢獻

2017-12-27 19:44

加油要「卡」油 教你挑信用卡3招

2017-12-27 14:37

學者：罰高通234億合理 公平會要硬起來

2017-12-27 18:30

撤換兆豐票券董座蕭長瑞 財長：和慶富案有關

2017-12-27 09:23

新台幣逾三年新高 早盤續升

2017-12-27 10:06

華夏公司轉型 明年元月更名

2017-12-27 14:26

Intel需求看熱 供應鏈受惠

2017-12-27 14:37

刷卡搭公共運輸有保障？ 國道客運觀光郵輪不見得有

2017-12-27 13:34

施振榮2019年辭自建雲首席建構師 從宏碁裸退

2017-12-27 13:24

頎邦期 釋股利益、前景雙響

2017-12-27 14:26

公平會罰高通 法界挺：不開罰才是對台灣產業有害

2017-12-27 20:16

橘子攜手統一超 獨家推《天堂M》遊戲禮包

2017-12-27 18:01

國泰達人爭霸登場 工作也能追求夢想

2017-12-27 16:25

榮剛：經營權異動 將影響認證材料出貨金額

2017-12-27 15:06

新台幣升破30元 楊金龍：反映美元弱勢

2017-12-27 12:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top