慈心再獲獲歐盟認證 可辦理有機認證

2017-12-27 20:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ╱即時報導



慈心有機驗證公司2012年繼通過美國農業部USDA有機認證，近期正式獲歐盟公告納入「非歐盟國家有機產品驗證團體」，成為國內唯一可執行美國及歐盟有機驗證業務之驗證機構，國內有機農產品經營業者可視外銷市場需要，直接向慈心公司申請以美國或歐盟有機基準進行驗證，通過驗證之有機農糧產品及其加工品即可貼用USDA或歐盟有機標章輸銷歐美市場，有助於拓展國產有機農產品外銷商機。

農糧署說明，美國及歐盟為全球二大有機消費市場，由於我國尚未與其簽訂雙邊有機同等性認可，因此我國有機農產品須經美國或歐盟所認證之驗證機構按其有機基準驗證通過後，始可以有機名義輸銷至當地市場，但倘由國外驗證機構來臺進行驗證費用高。慈心公司取得美國及歐盟認證後，即可直接於國內依美國及歐盟有機基準辦理驗證，大幅降低國產有機農產品輸銷美國及歐盟之驗證成本，對我國具外銷競爭力之有機米、有機茶及有機加工品，有助於拓展外銷商機。

農糧署指出，目前由立法院審查中的有機農業促進法草案規定該法施行後一年內，未與我國完成簽訂雙邊有機同等性認可之國家，我方將廢止對其有機同等性認可公告，以促使外國更積極與我洽簽雙邊有機同等性，目前美國、歐盟、紐西蘭、澳洲、印度、日本等已陸續與我國洽談中，未來與該等國家地區簽署協議取得雙邊同等性認可後，經我國認證之驗證機構驗證貼有臺灣有機農產品標章之有機農產品，即可以有機名義輸銷至當地市場，貿易通路可更便捷多元，帶動國內有機產業發展。