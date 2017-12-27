惺惺相惜 賴清德讚張善政科技發展貢獻

2017-12-27 19:44 中央社 台北27日電



前閣揆張善政。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院長賴清德今天說，前閣揆張善政曾任科技領域的行政院政務委員，後任行政院副院長、行政院長，非常支持科技發展，要對行政院人員頒傑出科技貢獻獎，張善政絕對是不二人選。

賴清德下午出席「2017年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮，得獎人包括科技領域的台灣大學土木工程學系教授蔡克銓率領的團隊，及人文領域的前中央研究院研究員謝清俊；張善政受邀以貴賓身分出席觀禮。

賴清德表示，他在台南市長任內經歷南台大地震，蔡克銓團隊投入耐震工程研究，讓他非常有共鳴。團隊用科技將地震造成的災害降到最低，對建築安全貢獻非常大，研發成果獲7國、共30幾項專利，應用在130座建築。

賴清德說，謝清俊是中文字形及資訊編碼研究先驅、兩岸人文研究領航者，更是結合文化及科技的第一人。由於謝清俊在資訊史上的投入，使歷史紀錄更齊全。

他說，文化是民主靈魂、國家社會的根，科技是推動國家進步力量，希望藉頒發獎項，讓更多人投入人文或科技研究。行政院已提出為期4年的國家科學技術發展計畫，從民國106年到109年，要做基礎建設、打造智慧生活，並推動台灣數位經濟發展。

科技部新聞稿指出，蔡克銓研究團隊長期投入研發減震技術及耐震工程，團隊研發的「挫屈束制支撐技術」，可有效保障人身安全與減少財產損失；謝清俊則是推動「數位典藏國家型科技計畫」，使傳統與台灣文化，及多樣生物資料可永續保存，且被廣泛利用，並為文字學界建立重要資料庫，同時確立漢籍自動化在國際標竿地位。