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美降稅吸金 孫明德：新興市場恐掀風暴

2017-12-27 19:31中央社 台北27日電

台經院景氣預測中心主任孫明德。聯合報系記者林伯東／攝影
台經院景氣預測中心主任孫明德。聯合報系記者林伯東／攝影
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台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德今天指出，美國大降稅，將掀起世界各國從貨幣戰改打財政戰，資金流入美國後，舉凡外債和股匯風險大的新興市場，明年有可能金融風暴再現。

孫明德參加中信房屋宅指數記者會進行「2017年Q4經濟情勢分析」時指出，美國新政可歸納出四大主軸，包括稅制改革、金融鬆綁、基礎建設、貿易協商等，其中稅制改革將企業稅從35%降為20%，個人稅率級距也從7級降為3級，且基礎建設未來十年要提撥2000億美元聯邦資金帶動刺激地方8000億美元進行基建，此舉將大幅激勵全球資金回流美國，並吸引外資赴美投資。

孫明德指出，此時，資金會從新興市場和新金融商品，流向先進經濟體與基建相關商品，全球各國會從過去的貨幣寬鬆的貨幣戰改打財政戰，畢竟美國降稅，他國若是不減稅，投資和人才會跑光，所以資金會從新興市場往先進國家跑，將造成先進國消費增溫、投資擴張。

孫明德說，資金流出新興市場，才是可能造成新金融風暴的主因。舉凡外債風險高、股匯風險大的新興市場都會是引發金融風暴的導火線。其中外債風險高國家包括外債大於外匯存底3.1倍的南非、2.72倍的印尼、2.53倍的日本、2.06倍的越南和馬來西亞、1.51倍的巴西和1.27倍的印度。

至於股匯風險大的新興市場包括越南、巴西、印度、韓國、南非、菲律賓等國。

孫明德分析，這些新興市場一旦資金被抽光，相對貨幣貶值，金融系統不穩，信評機構自然會降這些國家的評等，外資抽腿更快，金融風暴於是產生，過去所發生的金融風暴，除了2008年美國金融危機引發全球風暴之外，其餘幾乎都是源自於新興市場。

他認為，台灣不用太擔心，主要是台灣外債很少，且外匯存底逾4000億美元，外債占外匯比僅40%，相當安全；股匯市風險也排名第7，次於菲律賓，與泰國、日本不相上下。

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