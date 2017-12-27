財政部：2018年起 推出六項便民措施

2017-12-27 16:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林潔玲 ╱即時報導



財政部將於2018年1月1日開辦6項便民利民新措施。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

財政部將於2018年1月1日開辦6項便民利民新措施，與民眾權益相關部分，包括授權地方政府得免徵電動機車使用牌照稅至2021年底，電動汽車免徵使用牌照稅期限延長至2021年底；建置「納稅者權利保護專區」網頁提供查詢相關資訊；開放民眾至電子申報繳稅服務網下載被繼承人財產參考資料等。

2018年新措施還包括實施自由貿易港區F5出口報單以郵遞方式裝船、裝機出口作業，落實新南向跨境電商潛力領域工作計畫；執行臺巴經濟合作協定對原產於巴拉圭54項進口貨品免關稅承諾，及第2屆臺薩宏自由貿易協定執行委員會我方對薩爾瓦多關稅減讓承諾、輸臺粗糖總配額調增與4項果乾產品每年免關稅總配額，擴大雙邊經貿交流合作。

此外財政部在便利民眾及業者報稅方面，持續推動多項網路服務，民眾可利用「健保卡+密碼」線上辦理綜合所得稅結算申報、房地合一新制之個人房屋土地交易所得可線上試算稅額及辦理申報、非居住者扣繳憑單可利用網路辦理申報、房屋稅等6項稅款繳納證明可至電子申報繳稅服務網線上申請核發、營利事業帳簿亦可使用網路傳輸。

在財政資訊部分，持續推動營業人導入電子發票，並推動行動支付結合電子發票，提供消費者便捷服務。同時，配合民眾生活習慣及因應電子支付發展趨勢，持續提供多元、便利繳稅方式：房屋稅、地價稅及使用牌照稅開徵期間，民眾可至便利商店操作Kiosk機補單繳稅；綜合所得稅、房屋稅及使用牌照稅等稅款可使用8家公股行庫共同推出之行動支付工具「台灣Pay」繳納。

財政部指出，2018年將持續辦理青年安心成家購屋優惠貸款，協助無自有住宅家庭購置住宅，並配合社會住宅政策釋出國有非公用不動產，滿足民眾基本需求，落實居住正義。