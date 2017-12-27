離岸風電遴選辦法 最慢1月中出爐

2017-12-27 15:14 中央社 台北27日電



離岸風電遴選辦法一等再等，經濟部能源局長林全能表示，最慢明年1月中以前一定會出爐；他坦言，現在每一步都要非常小心，任何期程都不能延宕，2025非核家園目標才能順利達成。

2025非核家園目標，再生能源發電占比將提升至20%，離岸風電及太陽光電列為重點項目。經濟部規劃，至2020年示範風場及部分潛力場址目標將達520MW，2025年前將透過遴選辦法開發3GW裝置容量，後續並將陸續增加2.5GW裝置容量，以競標制決定開發商。

林全能今天在媒體餐敘時表示，目前為止與離岸風電相關廠商已經召開6次說明會，其中2次由經濟部長沈榮津親自主持，相關遴選辦法最慢明年1月中一定會公布。

林全能指出，目前搜集業者意見已經較為清楚，如果延宕其中一個時程，都可能會讓2025再生能源發電量達不到目標，所以現在每一步都會非常小心。

有關日前公聽會提出，希望離岸風電遴選辦法成立專法，能源局官員指出，大家都希望可以成立專法「開上高速公路」，但是成立專法需要考慮連動的法律等等，牽連相當大，業者也建議不要另立專法，以目前規劃公布的遴選辦法進行即可。

至於太陽光電裝置容量，累積至10月底止，已達1.43GW，林全能表示，雖然目前屋頂型占比較大，不過明年地面型裝置完成後，裝置容量就會逐步增加。

現有的太陽光電、離岸風電等再生能源發電，重點工作都聚集在能源局身上，林全能坦言「明年會是非常辛苦的一年」，相關期程若能順利推動，2025政策目標才有可能順利達成。

經濟部能源局原定年底公布遴選及競標相關辦法，2018年第1季接受開發商遞交申請書，完成遴選，第2季進行競標，並在第3季執行簽約；不過由於時程非常緊湊，許多業者反應在準備作業上可能會來不及。