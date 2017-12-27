元大寶華：明年GDP2.20% 樂觀、不安並存

2017-12-27 14:21 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



元大寶華綜合經濟研究院今天公布最新經濟預測，上修今年經濟成長率至2.62%，並預測明年為2.20%；不過另一方面，受到股市近期表現較弱，中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布12月消費者信心總指數（CCI）86.05點，較前月下降0.11點。

元大寶華經濟研究院指出，全球經濟表現已有同步性、自發性、低庫存與低物價四大特色，我國在國外需求動能強勁下，最近消費力道回溫，不過今年下半年民間投資成長率衰退，外熱內冷下溫差很大，經濟挑戰相對較高。

元大寶華董事長梁國源表示，明年經濟展望是「雙面向經濟」，樂觀跟不安並存，風貌遠近高低看不同。樂觀是短期經濟數據正面，全球同步發展，台灣短期也是正面的，有些數據比預期的好；不安的是數據表現好，但是大家都認為金融市場還有問題，資產市場偏高，很怕不遠的將來會修正。

至於12月CCI調查，三項指標上升、三項下降；降幅最高的是未來半年投資股票時機，本次調查結果是104.20點，較上月減少1點；降幅第二的是未來半年國內物價水準．本期調查為52.05點，下降0.25點；未來半年國內就業機會也些微下降0.1點。

上升幅度最大的是未來半年家庭經濟狀況和未來半年購買耐久性財貨時機，分別是84.95點和90.20點，都是上升0.25點；未來半年國內經濟景氣則上升0.2點，成為79.70點。

台經中心主任吳大任說，消費者信心目前處於觀望狀態，近期經濟是靠去年下半年出口有比較好的表現，帶動我國經濟，但內需一直沒有起色，直到今年股市上萬點，投資股票時機一直往上升，投資股票有獲利，增加家庭所得，會帶動家庭消費，內需也會慢慢上來，但展望明年還是要看整體經濟環境變化。