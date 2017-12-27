107礦場沒採礦實績 經部：半年內整頓

2017-12-27 14:37 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林潔玲 ╱台北報導



立法院經濟委員會今天續審礦業法，經濟部次長王美花表示，總礦場有227個，但目前沒有採礦實績的礦場有高達107個，經濟部也檢討半年內將雙軌齊下，第一是找各個礦場談，第二則是在認定原則部分進行修正。

針對立委質疑展限的礦場有一半都無用地實績，王美花指出，原本礦場實務上比較重視拿到礦業用地核准後是否有開採，確實在過往展限不展限的問題，與有無用地使用事實有些脫鉤，應該要修正。

根據統計，現在總礦場有227個，採礦的是217個，若扣除天然氣石油礦15個即有202個一般礦區，在這202個礦場中有高達107個目前沒有採礦實績。

王美花進一步說，經濟部也檢討為何這麼久沒開採，主要是有些變更用地需續諮商同意，但程序可能一走就超過10年，或是其他租用程序很久，亦或是能源礦涉及國際契約仍在談定過程，態樣相當多。但她也不諱言，有些態樣在現行法規當中，未有採礦實績的認定原則不夠周延，「經濟部會在半年內總盤點並修正」。

王美花說，針對107個沒有採礦實績的礦場會盤點，第一是一個個與礦場談，第二則是現在認定原則需修正，例如「正當事由」要如何規定，是否在母法中訂定等，還要與地方政府、其他相關部會再溝通，哪些是合理的正當理由，哪些是不合理的理由。

根據統計，現有202個一般礦區，包含水泥礦、金屬礦等等。202礦場當中，還在申辦用地中的有42個，已經核定用地、但尚未拿到土地管理機關或私人同意有27個，自行撤案又重新申請有8個，已經核定用地還沒辦理租用，或租用程序很久等因素有3個，已經核定用地也已辦理租用有4個等，其他如在河川公地有疏濬需要不給開採、縣政府不同意等共23個，目前沒有採礦績的高達107個，110個礦場是正常生產。