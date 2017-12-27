賴揆自詡中繼投手 穩穩把每一球投出來

2017-12-27 12:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



行政院長賴清德。記者楊萬雲攝影／聯合報系資料照 分享 facebook 行政院長賴清德今天在年終記者會時被問及擔任閣揆三個月以來的心得，賴揆自稱自己是一個棒球迷，受棒球哲學深深影響，他率領的是團隊共同面對問題；若他是個中繼投手，就是穩穩把每一球投出來。

賴揆說，他的前面有教練群，後面還有隊友，大家共同面對，目前來講，事情推動還算順利。

賴揆也表示，非常榮幸能服務國人，包括「歡喜做，甘願受」的心情，認真處理每一件事。

賴揆在記者會上表示，他未來的施政有三主軸，第一、打造安居樂業環境；第二、生生不息政策，解決台灣因少子化而發生的人口危機；第三、均衡台灣，希望台灣能夠整體前進。