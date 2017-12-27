納保法明上路 納稅人基本生活費用免稅

2017-12-27 12:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林潔玲 ╱即時報導



納稅者權利保護法明天上路，最大精神就是「基本生活所需費用」可不課稅。根據主計總處統計公布「最近一年全國每人可支配所得」換算，明年5月綜所稅每戶所得總額，可扣除每人每年基本生活所需費用總額16.6萬元。

依規定，去年11月至今年10月主計總處公布「最近一年全國每人可支配所得」的中位數60%，就是「基本生活所需費用」，因此106年度每人基本生活所需費用為16.6萬元。

舉例而言，以一家五口含夫妻兩人單薪家庭且採標準扣除額為例來計算，當年度維持基本生活費為83萬元（16.6萬元*5）；目前所得稅法規定的免稅額44萬元、標扣額18萬元、薪資特別扣除額12.8萬元，合計為74.8萬元，與基本生活費的差額8.2萬元，這8.2萬元也可自綜合所得總額中減除，不用加計課稅。

但過去也有立委質疑，若股利所得稅改通過，也調高標扣額等標準，若以該案例來看，等於免稅額扣除額合計數為84萬元，可能超過83萬元，因此也無從減除。

財政部表示，基本生活費每年皆會公布、並每兩年定期檢討，因此未來最近一次可能調整年度，即是107年度的12月底前，配合主計總處公布的近一年（今年11月至明年10月）全國每人可支配所得，若有提高基本生活費也就會跟著提高。

外界提到調整細項，例如薪資特別扣除額是否應列入計算等問題，官員指出，由於納保法是新法規，各界也須看運作情況，例如是否納保法規範有達到立法目的、稽徵機關執行狀況是否公正達到需求等，因此會視明年一年施行的效果來檢討。