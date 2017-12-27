礦場展延申請條件加嚴！須有土地同意、關廠計畫

2017-12-27 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



今天近中午時，經委會立委與經濟部取得共識，礦場申請展延的條件要加嚴。記者高詩琴／攝影 分享 facebook 立法院經委會今天續審礦業法修正草案，在早上數波攻防後，終於取得進展！在立委林淑芬等提議下，經濟部終於願意將礦場礦權展延申請的條件加嚴，擬在第31條文要求，礦場展延需要有私有地土地所有權人同意、提出關廠計畫書等，否則主管機關可以駁回礦權的展延申請。

林淑芬今天在會上力爭，礦場展延應該要經過礦業用地核定，並強調礦業用地核定就是希望做環境敏感、水保計畫、土地所有權人同意等，沒什麼好害怕的。雖然引發經濟部數次爭執，還有綠委交戰，但今天近中午時，雙方終於取得共識。

林淑芬提議，要把「礦場申請展延也要申請礦業用地核定」的精神納入，放在第43條與第43條之1。經濟部次長王美花回應，可以考慮。

經濟部與立委們協商時指出，考量到法規適法性，可以把這些要求放入第31條，也就是礦業權展限的申請條件。最後，經濟部擬定了一個修法版本。

王美花指出，初步擬定，在第31條內，會增加4項礦權展限的申請條件，分別是如果涉及私有地，一定要取得土地所有權人同意，如果涉及供用地，也要取得同意。另外，在第43條之1內規範的相關事項，如水保、土地使用等，展延礦場也要做。另外，礦場展延也要提出關廠計畫書。

王美花指出，不過，法規也會擬出一些例外，也就是不可歸責業者的這部分，「這部分我們還要再想一想」。而且還有能源礦的問題，因為能源礦有很多私有地，怎麼處理也要思考。