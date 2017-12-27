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賴揆提三項關鍵 促明年經濟成長超過2.29%

2017-12-27 12:10經濟日報 記者吳馥馨╱即時報導

行政院長賴清德上午舉行年終記者會，和媒體說明上任三個月來的心情及未來施政的期許。...
行政院長賴清德上午舉行年終記者會，和媒體說明上任三個月來的心情及未來施政的期許。記者邱德祥／攝影 邱德祥
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行政院長賴清德今天表示，根據主計總處預估台灣明年經濟成長約2.29%，行政院當然會持續精進，會從「鬆綁、效率、投資」三個關鍵面向加強執行，相信明年經濟成長還可以往上加。

賴揆今天舉辦年終記者會，他在明年工作展望中提到，明年經濟成長要特別就三個執行面加強。第一是鬆綁財經法規，從函釋到行政命令都要檢討；第二是提高行政效率，第三是加強投資。

針對提高效率，又分成三個層面，包括提高行政效率，加速環評審查，精進土地開發審議機制。

加強投資方面，賴揆說，他仍會繼續主持加速投資台灣的專案會議，政院也會強化前瞻基礎建設，以及政府公建預算執行率。過去公建預算大概有500億沒有執行，會加速執行。

要引導民間投資，要給他投資機會，不論是前瞻基建，或是政院總預算的投資計畫，會擬定出來，歡迎民間投資；也會持續解決水電、土地、人才問題，也要投資年輕人，優化新創環境。

賴揆在回答媒體「對明年總體經濟的期待」時表示，前瞻基建的確是好政策，目前美總統川普也有提出擴大政府支出的經濟政策，但關鍵在執行，這也是率領行政院團隊下鄉座談的原因。向他們說明政院已核定哪些計畫，哪些還可以提出申請，碰到什麼困難，我們都會在一個月內解決，讓整個行政效率提升，執行率才能提高。

內需方面，中央政府總預算也編了許多公建支出，一年超過新台幣2,000億，也加強國營事業執行。最近為解決空汙問題，包括經濟部、台電、中油都有很多資本支出，這都有助內需市場。

例如在解決供水問題，也要求自來水公司解決漏水問題，自來水管重鋪也是內需，屋頂型太陽能建置，每個GW也能帶動數百億的投資規模，這也是內需，智慧電表也是，都是未來一年新增內需的範圍，若能加強執行，相信明年經濟成長在2.29%基礎上還可以在往上增加。

太陽能前瞻基礎建設賴清德
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