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Q3民間投資衰退逾5% 賴揆以公共建設帶動復甦

2017-12-27 12:05經濟日報 記者吳馥馨╱即時報導

行政院長賴清德今天表示，行政院希望藉由推動公共政策，帶動內需市場；不論是太陽能屋頂、自來水管汰換、安裝智慧電表，因應國家進步所擬的公共政策，自然而然會引導民間投資在內需市場投資，也可以扮演經濟成長的角色。

賴揆今天舉行年終記者會，他在回答本報記者提問，如何在若干年後真正落實台灣內需消費及投資回升時做以上表示；賴揆也強調，今年，尤其後半年，民間消費信心已有提升。

至於台灣企業投資集中單一公司的現象，賴揆表示，今年精密機械可望第三個突破兆元的產業，他們投資也是很多的，今年他們產值1.1兆，換句話說，台灣除了半導體表現優秀，其他隱形冠軍，台集合產業的實力很強勁。

據證交所統計，近三年上市公司不動產、廠房設備成本增加1.7兆元，但台積電單一公司就占了近半。

行政院副院長施俊吉也坦言，確實，從第3季的固定投資來看，是衰退了3.6%，民間投資更衰退到5.18%，這是我們樂觀看到今年經濟成長率達到2.58%後，心中有的隱憂。

施俊吉說，僑外投資已經20年以來，對台灣投資沒有增加，台灣早已從接受外商投資（FDI）的國家，變成對外投資的國家，這是過去成長後產生的轉型。

內需如何提升？賴院長的策略就是先對軍公教、公部門加薪3%，希望以此刺激民間部門的加薪，也呼籲上市上櫃公司能讓起薪達到3萬。這就讓就業的勞動，受薪階級的購買力提高，購買力提高當然會對內需產生拉動，這是最有效提升內需的方法。

其次，加速投資台灣的六次會議，我們希望解除管制，及其他相關手段，從各方面來推動台灣內需的成長；若能配合外貿成長，當然有助台灣產業活絡，5＋2產業也是新產業、新經濟的誕生。

施俊吉表示，薪資提高刺激內需，內需再回過頭刺激薪資，以此循環邏輯刺激台灣經濟發展。

施俊吉公共政策薪資
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