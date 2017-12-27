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107個礦場沒採礦實績 經濟部半年內要整頓

2017-12-27 11:58經濟日報 記者林潔玲╱即時報導

經濟部今（27）日赴立法院經濟委員會再度審查礦業法，經濟部次長王美花表示，總礦場有227個，目前沒有採礦實績有高達107個礦場，經濟部檢討半年內將雙軌旗下，第一是找各個礦場談，第二是在認定原則部分進行修正。

針對立委質疑展限的礦場有一半都無用地實績，王美花指出，原來礦場實務上比較重視是否有拿到礦業用地核准後有開採，確實在過往展限不展限的問題，與有無用地使用部分有些脫鉤，應該要修正。

根據統計，現在總礦有227個，採礦的是217個，若扣除天然氣石油礦15個即有202個一般礦區，在這202個礦場中有高達107個目前沒有採礦實績。

王美花說，經濟部也檢討為何這麼久沒開採，主要是有些變更用地需續諮商同意，程序可能一走就超過十年，或是其他租用程序很久，亦或是能源礦涉及國際契約仍在談定過程，態樣相當多。

但她不諱言，有些態樣在現行法規當中，仍未有採礦實績的認定原則不夠周延，「經濟部會在半年內總盤點並修正」。

王美花說，半年內針對107個沒有採礦實績的礦場會盤點，第一，一個個與礦場談，第二則是現在認定原則需修正，例如「正當事由」要如何規定，是否在母法中訂定等問題，還要與地方政府、其他相關不會再溝通，哪些是合理的正當理由，哪些不是不合理的理由。

根據統計，現在總礦有227個，採礦的是217個礦場，扣除天然氣石油礦15礦，則有202個一般礦區，包含有水泥礦、金屬礦等等。

在202礦場當中，還在申辦用地中的有高達42個礦，已經核定用地、但尚未拿到土地管理機關或私人同意有27礦；自行撤案又重新申請有8礦；已經核定用地還沒辦理租用，或租用程序很久等因素有三個礦；已經核定用地也已辦理租用有4個礦等，以及其他情形，包括在河川公地有疏濬需要不給開採、縣政府不同意等等23個礦，目前沒有採礦時機有高達107個礦，110個礦是正常生產。

經濟部王美花礦業法
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