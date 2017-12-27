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馬英九、郭位出席核能學會會員大會

2017-12-27 11:54聯合報系攝影中心 記者高彬原╱即時報導

中華民國核能學會今天舉行會員大會，邀請前總統馬英九出席致詞，馬前總統針對當時執政時的能源政策與現在蔡英文總統的能源政策相比較，盼蔡政府誠實面對能源困境。

中華民國核能學會今天舉行會員大會，邀請前總統馬英九出席致詞。記者高彬原／攝影
中華民國核能學會今天舉行會員大會，邀請前總統馬英九出席致詞。記者高彬原／攝影
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中華民國核能學會今天舉行會員大會，邀請香港城市大學校長郭位出席致詞，針對「生活面...
中華民國核能學會今天舉行會員大會，邀請香港城市大學校長郭位出席致詞，針對「生活面對的風險」專題演講。記者高彬原／攝影
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中華民國核能學會今天舉行會員大會，邀請前總統馬英九出席致詞。記者高彬原／攝影
中華民國核能學會今天舉行會員大會，邀請前總統馬英九出席致詞。記者高彬原／攝影
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中華民國核能學會今天舉行會員大會，邀請前總統馬英九（中）出席致詞。記者高彬原／攝...
中華民國核能學會今天舉行會員大會，邀請前總統馬英九（中）出席致詞。記者高彬原／攝影
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核能馬英九蔡英文
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