施俊吉：明年經濟會繼續成長 但成長率會不如世界平均

2017-12-27 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



行政院副院長施俊吉今天在行政院年終記者會談論明年台灣經濟情況。圖／翻攝自行政院開麥啦直播 分享 facebook 賴清德接任閣揆後強調首要之務是拚經濟，行政院副院長施俊吉今天說，台灣經濟已好轉，明年經濟成長率會繼續成長，預估會達到2.29％，「但仍會低於全球平均」。賴清德強調，將透過鬆綁、提升行政效率、加強投資3個執行面拚經濟；常遭外界批評的環評作為，將「用一套新的做法來推動」。

行政院上午舉行年終記者會，施俊吉指出，今年經濟成長率預估達到2.58％，明年主計處預估會到達2.29％，比先進經濟體的2％高，但要注意會低於全球平均的3.6％，「所以明年會繼續成長，但成長率會不如世界平均」。賴清德一上任就說要解決「五缺」問題，讓工商業發展沒有任何阻礙，也積極推動五加二產業成長，都是為了確保台灣經濟成長愈來愈穩健。

賴清德表示，未來經濟政策有3個執行面，包括鬆綁、提升行政效率及加強投資。鬆綁部分，將鬆綁財經法規，從函釋、行政命令做起、修正政府採購法，爭議調解仲裁併行，也要鬆綁保險資金參與公共建設及長照 。

提升行政效率方面，賴清德說，除行政院有招商中心外，未來各地政府也要有招商的單一窗口共同提高招商行政效率。社會批評甚多的環評審查與內政部都委會審查，明年起可望用新制度推動，將強化政策環評的功能、增進目的事主關機關的角色功能、提升審查程序與公信力、檢討精進環評制度、落實環評追蹤監督機制等。

他說，社會常詬病的環評作為，未來會用一套新的做法來推動環評，不失保護環境，同時也要提升效率。關於內政部都委會，將會請提案機關自評機制，送到內政部後也會有初步的預審機制，透過平行審查，最後送到內政部小組會議，「避免如過去行政程序冗長」。

投資部分，賴清德說，他仍會繼續親自主持加速投資台灣的專案會議，行政院也會強化前瞻基礎建設及政府公建預算的執行力。政院也會盤點前瞻等計畫，提高參與件數，也要持續檢討穩定提供土地、水、電、人力、人才完善投資環境，並將優化創新創業環境，提供年輕人創新發展機會 。