施俊吉：明年經濟會繼續成長 但成長率會不如世界平均
賴清德接任閣揆後強調首要之務是拚經濟，行政院副院長施俊吉今天說，台灣經濟已好轉，明年經濟成長率會繼續成長，預估會達到2.29％，「但仍會低於全球平均」。賴清德強調，將透過鬆綁、提升行政效率、加強投資3個執行面拚經濟；常遭外界批評的環評作為，將「用一套新的做法來推動」。
行政院上午舉行年終記者會，施俊吉指出，今年經濟成長率預估達到2.58％，明年主計處預估會到達2.29％，比先進經濟體的2％高，但要注意會低於全球平均的3.6％，「所以明年會繼續成長，但成長率會不如世界平均」。賴清德一上任就說要解決「五缺」問題，讓工商業發展沒有任何阻礙，也積極推動五加二產業成長，都是為了確保台灣經濟成長愈來愈穩健。
賴清德表示，未來經濟政策有3個執行面，包括鬆綁、提升行政效率及加強投資。鬆綁部分，將鬆綁財經法規，從函釋、行政命令做起、修正政府採購法，爭議調解仲裁併行，也要鬆綁保險資金參與公共建設及長照 。
提升行政效率方面，賴清德說，除行政院有招商中心外，未來各地政府也要有招商的單一窗口共同提高招商行政效率。社會批評甚多的環評審查與內政部都委會審查，明年起可望用新制度推動，將強化政策環評的功能、增進目的事主關機關的角色功能、提升審查程序與公信力、檢討精進環評制度、落實環評追蹤監督機制等。
他說，社會常詬病的環評作為，未來會用一套新的做法來推動環評，不失保護環境，同時也要提升效率。關於內政部都委會，將會請提案機關自評機制，送到內政部後也會有初步的預審機制，透過平行審查，最後送到內政部小組會議，「避免如過去行政程序冗長」。
投資部分，賴清德說，他仍會繼續親自主持加速投資台灣的專案會議，行政院也會強化前瞻基礎建設及政府公建預算的執行力。政院也會盤點前瞻等計畫，提高參與件數，也要持續檢討穩定提供土地、水、電、人力、人才完善投資環境，並將優化創新創業環境，提供年輕人創新發展機會 。
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