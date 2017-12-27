評估核電政策 郭位：政客與小道消息才是最大的風險！

2017-12-27 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



中研院院士、香港城市大學校長郭位。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中華民國核能學會今天邀請中研院院士、香港城市大學校長郭位發表演講。他表示，全世界每年約有2萬人因為恐怖攻擊喪命、80萬人自殺、125萬人因車禍罹難，但有650萬人因PM2.5死亡，「到底哪個比較嚴重？」

郭位提醒，大家對風險的評估應有一個清楚的概念，不要受政客和小道消息的影響，他更直指，「政客和小道消息才是生活中最不可靠的因子，面對的最大風險」。

郭位今天的演講主題為「生活面對的風險」。他指出，核電令人杯弓蛇影，而台灣政府訂出2025年「 廢核減碳」的目標，棄核之後雪上加霜，換來汙染更嚴重、對環境破壞更大的火力發電。

郭位提及2013年受邀以「核電關鍵報告」的演講即首先提出，過去50年間，世界如果完全沒有核電，就可能用煤和石油取代，估計過去50年會有180萬人命的損失；台灣因為核一、二、三廠取代相當的火力發電，減少了空汙為害，相當拯救了6000名若採燃煤可能死亡的台灣人命。郭位表示，去年台大公衛學院副院長刊登的論文也證實此事。

郭位說，據2012年資料顯示，台灣約有92%的能源來自石化燃料，導致台灣人均排碳值比世界平均的2倍還高。

「現在是全球一體化的時代」，郭位指出，全球有75億人口，其中逾20億人口活在食物不健康、沒有基礎教育、沒有衛生設備、還要被迫要承擔火力發電帶來的嚴重後果，平均壽命僅有50多歲。有人會問「他們生活這麼不好、活這麼短與我們有關係嗎？」但他說，今天所有難以治療的疾病，包括禽流感、伊波拉及愛滋病等地都是從這些地方來的，為何大家製造的空汙他們要接受呢？

郭位也提及廢核最有名的德國，他說，在德國周邊各國有12座核電廠、最近的一座甚至距離邊境不到1公里，「德國可以說沒有核電嗎？」

至於會對台灣政府有何建議？郭位說，答案就在報告內，「心目中想像最危險的不一定是最危險的」。