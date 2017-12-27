明年經濟潛藏不安 元大寶華估GDP成長2.2%

2017-12-27 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



元大寶華綜合經濟研究院今發布最新經濟預測，上修今年經濟成長率至2.62%、明年則預估為2.2%，元大寶華董事長梁國源直指，明年經濟展望是「雙面向經濟」，樂觀跟不安並存，風貌遠近高低看不同。

梁國源表示，樂觀面指的是短期經濟數據正面，全球經濟擴張同步化，台灣短期也是正面，有些數據比預期好；但不安的地方是數據這麼好，大家仍認為金融市場還有問題，資產市場偏高，擔憂不遠的將來價格會修正。

儘管經濟數據陸續轉好，梁國源提醒，台灣有很多結構性問題，讓經濟成長沒那麼顯著。