全民種電 三年增1,200億投資

2017-12-27 03:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



政院打造綠能矽島，預計未來三年，此項政策可增加1,200億元的投資，創造1.2萬個就業機會。 （本報系資料庫） 分享 facebook

行政院長賴清德昨（26）日說明政府的財經成績時強調，為打造綠能矽島，實現非核家園，「全民屋頂種電」方案的推出是一項關鍵的重要政策，預計未來三年，此項政策可增加1,200億元的投資，創造1.2萬個就業機會。

賴揆是在監察院巡查政院時，做了上述表示。他同時指出，要實現綠能發展、非核家園，推動綠色金融是重要的一環。行政院鼓勵國銀對綠能產業放款，截至10月底放款餘額已突破兆元，高達1.06兆元，並核准保險業投資五家再生能源電廠，金額達53.5億元。此外，綠色債券市場發行規模也達123億元。

政院11月核定「綠色金融行動方案」，涵蓋授信、投資、資本市場籌資、人才培育、促進發展綠色金融商品或服務深化發展、資訊揭露、推廣綠色永續理念七大面向，要促使台灣轉型為綠色經濟、投資、消費與生活。

經濟部能源局公布的「全民種電」方案，將採「民眾零出資、政府零補助」原則，由地方政府遴選適當營運商，協助民眾屋頂「種電」，民眾至少獲得躉購費率一成的回饋金。

賴揆日前曾表示，希望屋頂型太陽光電在已建置1GW的基礎上，新增2GW的裝置容量，並讓原訂目標提早五年達成，也就是2020年屋頂型太陽光電裝置總量達3GW。

另外，家戶配合安置太陽光電時，會安裝智慧電表，藉此讓所發的電可以雙向流動，一方面自用，剩餘的電還可以進到台電電網，換言之，全民屋頂種電既可「創能」也可「智慧節能」。

國發會發布「行政院一年來工作重點」指出，截至今年10月底，太陽光電系統的總裝置容量達143萬瓩，總發電量已達14.2億度。