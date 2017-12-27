親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

溫翠蘋驚爆二度離婚 花180萬結束三年婚姻

今早晚涼 全台各地陽光露臉

全民種電 三年增1,200億投資

2017-12-27 03:42經濟日報 記者吳馥馨／台北報導

政院打造綠能矽島，預計未來三年，此項政策可增加1,200億元的投資，創造1.2萬...
政院打造綠能矽島，預計未來三年，此項政策可增加1,200億元的投資，創造1.2萬個就業機會。 （本報系資料庫）
分享

行政院長賴清德昨（26）日說明政府的財經成績時強調，為打造綠能矽島，實現非核家園，「全民屋頂種電」方案的推出是一項關鍵的重要政策，預計未來三年，此項政策可增加1,200億元的投資，創造1.2萬個就業機會。

賴揆是在監察院巡查政院時，做了上述表示。他同時指出，要實現綠能發展、非核家園，推動綠色金融是重要的一環。行政院鼓勵國銀對綠能產業放款，截至10月底放款餘額已突破兆元，高達1.06兆元，並核准保險業投資五家再生能源電廠，金額達53.5億元。此外，綠色債券市場發行規模也達123億元。

政院11月核定「綠色金融行動方案」，涵蓋授信、投資、資本市場籌資、人才培育、促進發展綠色金融商品或服務深化發展、資訊揭露、推廣綠色永續理念七大面向，要促使台灣轉型為綠色經濟、投資、消費與生活。

經濟部能源局公布的「全民種電」方案，將採「民眾零出資、政府零補助」原則，由地方政府遴選適當營運商，協助民眾屋頂「種電」，民眾至少獲得躉購費率一成的回饋金。

賴揆日前曾表示，希望屋頂型太陽光電在已建置1GW的基礎上，新增2GW的裝置容量，並讓原訂目標提早五年達成，也就是2020年屋頂型太陽光電裝置總量達3GW。

另外，家戶配合安置太陽光電時，會安裝智慧電表，藉此讓所發的電可以雙向流動，一方面自用，剩餘的電還可以進到台電電網，換言之，全民屋頂種電既可「創能」也可「智慧節能」。

國發會發布「行政院一年來工作重點」指出，截至今年10月底，太陽光電系統的總裝置容量達143萬瓩，總發電量已達14.2億度。

太陽光電種電綠能
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

餐飲大加薪 王品調幅衝10%

2017-12-27 03:42

國發會今發布景氣燈號 預估續亮綠燈

2017-12-27 05:58

超會賺 央行明年繳庫1800億元

2017-12-27 05:56

百貨業 調薪幅度約3%

2017-12-27 03:42

基本工資調漲…售價跟著漲？ 農曆年是關鍵

2017-12-27 03:42

總統談新南向 三方面進擊

2017-12-27 03:42

賴揆財經政策 端出四成果

2017-12-27 03:42

航海人員測驗榜示 海運界「蕭薔」擁抱航海夢

2017-12-26 15:50

台電興達燃煤機組擬改燃氣 居民有異見

2017-12-26 13:15
看更多

熱門文章

前5大銀行信用卡明年在922家公務機關刷卡免手續費

2017-12-26 18:31

鴻海 首公開超級電腦秘密基地

2017-12-26 14:15

史上標售最慘捷運宅翻身！榮登今年共構宅交易榜首

2017-12-26 12:58

鴻海拉回近今年起漲點 兩原因影響股價

2017-12-26 12:55

保險金直接埋單住院費 出院不用付一毛錢

2017-12-26 10:00

柯P帶頭爭 金管會准悠遊卡發數位付 1次最多刷1千

2017-12-26 17:29

台銀基督教認同卡 提供最高現金回饋1.4%

2017-12-26 10:05

台電興達燃煤機組擬改燃氣 居民有異見

2017-12-26 13:15

航海人員測驗榜示 海運界「蕭薔」擁抱航海夢

2017-12-26 15:50

昆山限排風暴 矽晶圓搶料…半導體恐慌

2017-12-27 03:31

國巨旗下通路商國益 發出晶片電阻暫停接單通知

2017-12-26 17:51

科技部揪32支新創團隊 首組台灣隊前進CES

2017-12-26 14:55

湖庫水域型太陽能 拚明年供2.5萬戶用電

2017-12-26 14:37

昆山市要求限排 台商：初期汙水將留置廠內

2017-12-26 11:07

台幣升不停 電子、壽險匯損壓力大

2017-12-27 03:24

昆山停產令暫未實施 南亞：自我節制排放

2017-12-26 11:32

雙引擎吸睛 晶電期開高不敵大盤頹勢

2017-12-26 14:18

獨家！他將掌台彩總座 牽動千億金流

2017-12-26 23:19

AI雲端物聯網潮流 開源軟體是核心

2017-12-26 09:56

華航加州安大略每日直飛航班 3 月 25 日起開航

2017-12-26 14:20

日月光：昆山廠沒有停工 生產線正常運作

2017-12-26 11:08

人民幣中間價升267點 近三個半月高

2017-12-26 09:53

奇偶產品 搶進人臉辨識領域

2017-12-26 14:15

鈺創前進CES 搶快充商機

2017-12-26 14:15

生活市集攜手愛合購 創競業結盟先例

2017-12-26 10:56

鴻海超級電腦首度曝光 速度如540萬台iPhone X同時運算

2017-12-26 15:36

昆山若祭停產令 投顧：軟板廠影響不大

2017-12-26 13:15

鴻海集團斥資33億買地 擴大鄭州布局

2017-12-26 14:15

無線網路天線看增 立積明年業績估衝新高

2017-12-26 10:24

鈺創開發3D感測系統 導入無人商店

2017-12-26 13:35

郵局24小時「i郵箱」 據點突破百處

2017-12-26 15:42

大立光一度跌破4000大關 關注外資動向

2017-12-26 12:55

華航增開桃園-福州兩岸航線

2017-12-26 12:39

東森購物搶攻 健康器材銷售商機

2017-12-26 14:20

超會賺 央行明年繳庫1800億元

2017-12-27 05:56

新台幣午盤升值2.3分

2017-12-26 12:58

鴻海超級電腦亮相

2017-12-27 03:43

集保e存摺 用戶突破20萬

2017-12-26 14:15

寶佳金融布局 鎖定台新改選

2017-12-27 03:30

新台幣早盤走升

2017-12-26 10:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top