總統談新南向 三方面進擊

2017-12-27 03:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



圖／經濟日報提供 分享 facebook

蔡英文總統昨（26）日邀集行政院賴清德院長，總統府秘書長吳釗燮，國安會秘書長嚴德發及各相關部會首長，召開國家安全會議「對外經貿戰略會談」第五次會議。對於新南向政策發展，她指示，應在雙向互惠基礎上，從三方面努力，包括和友好國家建立策略夥伴關係、打造新南向產業生態鏈，及強化和各國人民與社會的連結。

蔡總統還說，組織運作也要配合新的情勢與工作方向強化，包括明（2018）年1月1日起，國安會將成立「新南向政策專案小組」，由秘書長擔任召集人，統籌新南向政策相關策略研習及規劃的幕僚工作；未來「行政院經貿談判辦公室」也要進一步強化執行能量，可成立「新南向工作小組」，和「新南向政策專案小組」相互配合，推動新南向政策。

據總統府發言人黃重諺轉述，新南向政策實施一年多來，已初具規模，取得階段性成果。台灣和新南向國家在互動面向、層級和頻率，都大幅提升；貿易額和觀光人數也有可觀的成長；今年10月舉辦「玉山論壇」時，成功提高新南向政策的國際能見度及話語權。

蔡總統認為，近來亞太區域情勢出現很大變化，美國提出「自由開放的印度太平洋」戰略及「國家安全戰略」報告，CPTTP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的進展，日本與印度倡議「自由經濟走廊」，南韓推出「新南方政策」與中國大陸的「一帶一路」等，都在快速發展及形成，這些國家策略行動，具有競合性，對區域情勢有廣泛深遠的影響，是推動新南向政策須納入考量的重要因素。

蔡總統指出，新南向政策已從架構初具進入到更深層次的發展，必須從國際合作、產業發展、經貿諮商、外交推動等各層面，進行更全面、細緻的規劃，建立一個可以整合各方力量、更有效率的執行體系，突破各種瓶頸。

總統也下達指示說，台灣是高度開放的經濟體，面對全球貿易及區域整合新情勢，要以「追求最大化自由貿易」作為基本立場，無論是雙邊或區域多邊貿易談判，只要符合互惠公平原則，都應該支持並參與。

蔡總統也強調，亞太新情勢及川普總統最新經貿政策，主要包括美國稅改及貿易政策，對全球及區域的發展與經濟版圖重劃，都有廣泛而深遠影響。