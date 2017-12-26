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面對全球經貿 蔡英文：追求最大化自由貿易

2017-12-26 19:41經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

蔡英文總統今（26）日下午召集國安會與行政院各相關部會，召開國家安全會議「對外經貿戰略會談」第五次會議。總統認為，亞太新情勢及川普總統最新經貿政策包括美國稅改及貿易政策，對全球以及區域的發展與經濟版圖重劃，都有廣泛而深遠的影響，從而對台灣未來發展與台美中關係都將帶來變數。國安會應會同政府相關部門加強情勢掌握及綜合分析與研判，並確實做好衝擊影響評估，以作為相關決策的依據。

總統府轉述蔡總統在會議上的指示，總統說，我國是高度開放的經濟體，面對全球貿易及區域整合新情勢，我們要以「追求最大化自由貿易」作為基本立場，無論是雙邊或區域多邊貿易談判，只要符合互惠公平原則，都應該予以支持並積極參與。相關機關也要積極進行貿易自由化各項準備工作，並配合協商進度推動。

總統指出，全球及區域經濟機進入到新一波的競爭與調整階段，面對未來可能的情勢變化，必須積極提升整體經濟應變的能力，包括有效維持經濟活力及動能、確保核心競爭力，以及強化金融與產業應變機制。政府相關部門應有效落實推動各項改革與建設計畫，加速產業轉型升級，以建構因應變局的足夠能量，確保經濟穩定及持續成長。

總統指示，長程來看，我們必須從前瞻角度應對全球經貿秩序的變化，針對總體經濟調適及產業發展、對外經貿戰略、台美、台日、台歐以及和其他重要貿易夥伴的經貿合作關係等，進行長程的策略規劃與執行藍圖的擬定。請國安會及政府相關部門著手進行相關工作，以共同的力量引導台灣經濟的全面轉型升級。

國安會稅改蔡英文
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