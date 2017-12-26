新南向 蔡英文：在既有基礎上爭取更大成果

2017-12-26 19:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



蔡英文總統今（26）日下午召集國安會與行政院各相關部會，召開國家安全會議「對外經貿戰略會談」第五次會議。對於新南向政策她指示，希望各機關以及相關部門能在既有基礎上持續努力，爭取更大的成果，而組織運作方面，也要配合新的情勢與工作方向，進行必要強化。

總統府發言人黃重諺轉述蔡總統的指示說，新南向政策實施一年多來已初具規模，也取得階段性成果。台灣和新南向國家在互動面向、層級和頻率都有大幅的提升；貿易額和觀光人數也有可觀的成長；今年10月舉辦「玉山論壇」，也成功提高新南向政策的國際能見度及話語權。

蔡總統認為，近來亞太區域情勢出現很大變化，美國提出「自由開放的印度太平洋」戰略以及「國家安全戰略」報告，CPTTP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的進展，日本與印度倡議「自由經濟走廊」，南韓推出「新南方政策」與中國大陸的「一帶一路」等，都在快速發展及形成當中，這些國家策略行動，具有競合性，對區域情勢有廣泛深遠的影響，也是我們後續推動新南向政策必須納入考量的重要因素。

蔡總統指出，新南向政策目前已經從架構初具進入到更深層次的發展，必須通盤的從國際合作、產業發展、經貿諮商、外交推動等各個層面，進行更全面、細緻的策略規劃，同時也要建立一個可以整合各方力量、更有效率的執行體系，才能整合出更大能量，突破各種瓶頸。

未來新南向政策相關工作的推動，應該在雙向互惠基礎上，從三個方面加強努力，包括和友好國家建立策略夥伴關係，打造新南向產業生態鏈，以及強化和各國人民與社會的連結。

而組織運作也要配合新的情勢與工作方向，進行必要強化，包括明年（2018）1月1日起，國安會將成立「新南向政策專案小組」，由秘書長擔任召集人，統籌新南向政策相關策略研習及規劃的幕僚工作；未來「行政院經貿談判辦公室」也要進一步強化執行能量，可以成立「新南向工作小組」，和「新南向政策專案小組」相互配合，深化並落實新南向政策的推動。

另外，也要加速「台灣亞洲交流基金會」的推動設置，以作為「玉山論壇」常設主辦與行政管理機構，以及區域內各領域領袖、青年代表、NGO智庫等交流合作平台。