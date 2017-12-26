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寶齡舉行上市前法說 預定1月下旬掛牌

2017-12-26 16:00經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

寶齡富錦（1760）將在明年1月下旬掛牌上市，該公司今天舉行上市前業績發表會，會中寶齡總經理江宗明表示，該公司旗下抗高血磷症、慢性腎病新藥拿百磷（Nephoxil）當前擁有兩種適應症，未來將繼續開發第三、第四種適應症，以為公司帶來新的獲利來源。

寶齡的拿百磷在2014年以Auryxia（美國品名）於美國正式獲得新藥上市許可並開始銷售，主要適應症是抗腎病所導致的高血磷症，此外，美國FDA在上個月也核准了「慢性腎病－腎性缺鐵性貧血」擴充適應症，使Auryxia成為全球唯一擁有雙適應症的新型磷結合劑，而成功跨足慢性腎臟病（NDD-CKD），也為寶齡富錦開啟另一個新藥獲利引擎，未來可望在美國合作夥伴Keryx公司增加銷售模式後，更加強寶齡富錦的銷售權利金收益。

江宗明表示，該公司的腎臟新藥拿百磷有別於一般新藥開發，目前已成功研發兩種適應症的獲利模式，日後可望開發拿百磷的第三及第四種獲利引擎，值得市場期待。今年，寶齡的美國合作夥伴Keryx更成功將Auryxia納入美國Federal Medicare Part-D醫療保險，市場保險給付涵蓋率高達95%。除了既有的銷售市場美國、日本、台灣等地外，拿百磷在韓國，歐盟，中國等區域也期待加入公司的營收獲利行列，接下來的營運表現相當值得期待。

拿百磷是目前全球唯一雙效型磷結合劑，用於治療（降低）末期腎病患者的高血磷值、及緩解慢性腎病病患的缺鐵性貧血症，可同時控制高血磷與治療貧血，是目前市場唯一跨足慢性腎病領域的磷結合劑藥品。自2015年上市銷售至今，銷售金額已超過2.5億美元（約新台幣75億元）。

在市場規模方面，根據美國Keryx統計，目前美國慢性腎病（3-4期）的缺鐵性貧血症（IDA）人數約為65萬人，市場需求藥物每年約為28億美元，潛在市場也還有25萬到40萬人，換算成市場規模也上看17億美元；全球透析（洗腎）人口數因為人口結構老化及飲食習慣等因素，至2020年更預計成長至400萬人，市場整體規模及需求量相當可觀。

寶齡富錦今天舉行上市前法說會，由總經理江宗明親自報告。記者黃文奇攝影
寶齡富錦今天舉行上市前法說會，由總經理江宗明親自報告。記者黃文奇攝影
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寶齡富錦今天舉行上市前法說會，由總經理江宗明率領經營管理團隊列席，現場投資人出席...
寶齡富錦今天舉行上市前法說會，由總經理江宗明率領經營管理團隊列席，現場投資人出席狀況踴躍。記者黃文奇攝影
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