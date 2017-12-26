航海人員測驗榜示 海運界「蕭薔」擁抱航海夢

2017-12-26 15:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



2017年第四次航海人員測驗於今（26）日在交通部航港局辦理榜示，這次測驗到考人數585人，一、二等船副、管輪等四個類科總合格人數計113人，整體合格率為19.32%。其中一等船副類科女生表現亮眼，合格率高達42.86%，實力不容小覷；另本次取得合格人員以 30 歲以下占86%為主，最高齡合格人員為37年次的翁姓考生。

擁有姣好面貌，姓名與藝人「蕭薔」同音的蕭嬙，從2013年第二次航海人員測驗200多名考生脫穎而出，還是一等管輪榜單41名合格人員中唯一的女生，膽大心細的她表示，家中爺爺就是輪機從業人員，靠著優渥薪資撐起家中經濟，從小耳濡目染影響下，便對船上機艙工作產生高度興趣。

她說，自台北海洋技術學院（現為台北海洋科技大學）輪機系完成學業後，就投入航海事業工作，求職上雖碰到不少困難，不過她靠著過人的勇氣和毅力，追尋擁抱自己的夢想，終獲航運公司的賞識；後進入臺灣港務港勤股份有限公司任職，在去年已成為輪機長。

航港局表示，這次測驗榜示後，應考人可利用航港局全球資訊網站查看榜單，這項測驗榜示後將於三日內寄發成績及結果通知書。應考人如欲複查成績，應在榜示之次日起時日（2017年12月27日起至2018年1月5日），登入交通部航港單一窗口服務平臺MTNet（網址為https://web02.mtnet.gov.tw/MTNet/Default.aspx）「航海人員測驗專區」內的「試題疑義／複查申請項下」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請即可。