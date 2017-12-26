台電興達燃煤機組擬改燃氣 居民有異見

2017-12-26 13:15 中央社 高雄26日電



配合能源轉型，台電推動興達電廠燃氣機組更新，計劃2023年起供電，台電副總經理陳建益今天與百餘鄉親對話，居民怒批台電漠視民意，主張先做完健康風險評估再談更新建廠。

「興達電廠燃氣機組更改建計畫環境影響說明書公開會議」今天上午在永安區鹽田里活動中心召開，陳建益、興達電廠廠長楊仁和等人與居民對話，允諾將燃氣電廠的環保做到最好、媲美東京的電廠。

不過，南部地區冬季空氣污染嚴重，日前民眾上街頭抗議，要求政府解決，今天說明會上，居民砲聲隆隆，不滿台電燃煤電廠造成的污染和水患，遲未改善，談新建燃氣電廠言之過早。

台電簡報計畫指出，在既有的廠區新設3部潔淨天然氣機組，發電及環保效率都會提升，可以陸續替代既有燃煤機組，預計2023年起供電，台電允諾以「生態電廠」為目標，更新天燃氣機組。

永安區里長和民眾百餘人出席說明會，里長輪番批評台電長期漠視民意，新港里長何應成不接受台電「生態電廠」的說法，批評台電燃煤電廠造成居民健康亮紅燈，罹癌人數不斷攀升，還有電廠改變地貌影響地方排水。

他說，台電要更新為燃氣電廠會造成更嚴重的傷害，燃氣管線有爆炸之虞，牴觸地方污水管路造成住戶及排水的問題，促台電先解決水患、排水和空污的問題再談燃氣更新。他主張台電要為永安居民進行健康風險評估再談後續建廠或更新。

維新里長蔣福山指出，台電未曾落實優先進用在地人就業的承諾，台電專門哄騙居民。

環團代表發言批評台電要將濕地改闢為燃氣電廠，台電還侈言「生態電廠」，根本是多餘。高雄市野鳥協會理事長林世忠批評，台電不重視生態環保議題，懷疑逕將水閘門取走，是造成永安淹水的主因。

台電環保處長蔡顯修允諾盡量配合居民要求健康風險評估、改善水患。至於用人在地化的問題，陳建益允諾和人事單位協調。

興達電廠規劃新設3部燃氣發電機組，台電預計裝置容量約390萬千瓦。