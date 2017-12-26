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顧立雄談下波改 金融業獨董研議過半

2017-12-26 05:32經濟日報 記者吳靜君邱金蘭／台北報導

金管會主委顧立雄。 記者林伯東／攝影
金管會主委顧立雄。 記者林伯東／攝影
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金管會主委顧立雄昨（25）日表示，不論公司法是否刪除法人董事規定，金管會都會針對金融業另作規範，希望金融業儘量都是自然人董事，獨董比率則研議過半；對於「金金分離」，則會在兩個月內提出修法案。

顧立雄提出解決法人董事問題、「金金分離」等強化公司治理作法，立委高志鵬已提案刪除公司法第27條法人董事規定，顧立雄說，不論公司法修不修，金管會都會從高度監理金融業角度來作檢討。

不止法人董事可以隨時改派的問題，還有董事會結構如何增加自然人席次，自然人席次中又有一般董事及獨董，有不同的考量。

對於會否要求獨董須過半？顧立雄說：「研議中。」至於過半是指自然人董事或獨董？顧立雄表示，自然人跟獨董的問題要分開思考，金管會希望儘量都是自然人董事，不是單純過半問題，獨董比率又是另一問題。

顧立雄強調，法人董事隨時可以改派，會否妨礙金融業公司治理，是他決定檢討的主因。賴士葆說，那就直接規定金融業全部都要自然人董事？顧立雄說，涉公司法規定，若直接做此規範，有無逾越法律位階性問題要思考，至於比率，如獨董比率可作思考。

對於「金金分離」，立委曾銘宗說，他在金融業大半輩子沒聽過「金金分離」。顧立雄表示，同一集團在不同銀行擔任董事，會有競業禁止問題，江永昌問，你的紅線劃在那裡？顧立雄說，最好只擔任一家的董事，會設法放在法裡。

顧立雄會後補充，不一定涉及修法，且會考慮先從銀行做起，例如檢討銀行負責人資格條件等辦法即可，現在的負責人只規範到董總不能兼任非金融業的董總、董事，未來可以考慮要不要擴大到董事兼任限制。

至於公股，顧立雄強調，公股銀行要考量特殊性，線如何劃，要跟財政部溝通。立委若擔心定義不清，顧立雄說，他絕不躁進。

閱讀秘書／自然人董事vs.法人董事

金管會官員指出，法人董事法源，是公司法第27條規定，政府或法人為股東時，得當選為董事或監察人，但須指定自然人代表行使職務。政府或法人為股東時，亦得由其代表人當選為董事或監察人，代表人有數人時，得分別當選，但不得同時當選或擔任董事及監察人。

金管會官員解釋，一般都是自然人當選董事或監察人，所謂法人可當選為董事，例如台灣銀行當選某公司董事，此時台銀就是法人董事，台銀再指定自然人代表代表出任董事。

官員說，依公司法第27條，法人代表會被隨時改派補足原任期，但自然人董事必須做滿一任，不會有隨時被改派的問題。

顧立雄金融業金管會
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