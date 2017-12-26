錢少責任大 企業獨董爆辭職潮

圖／經濟日報提供 分享 facebook

企業獨立董事的風險高但酬勞不如外界想像的多。根據金管會資料，有高達九成獨董一年酬勞低於200萬元；今年上半年，上市櫃公司獨董辭任人數53人，若以此推估，全年可能破百，創近四年新高，顯示愈來愈多獨董想「棄船」。

樂陞案等事件發生後，凸顯獨董的責任跟風險都很高，愈來愈多獨董主動辭職，金管會主委顧立雄昨（25）日答覆立委費鴻泰質詢時表示，根據金管會資料顯示，獨董辭任人數是節節上升，2014年時為55人、2015年71人、去年增加到93人。證交所及櫃買中心統計，今年上半年，主動辭任的上市櫃公司獨董有53人，近三年半合計有272人。

若以今年上半年53人推估，全年有可能破百人，創近四年來新高。

投保中心統計指出，到今年6月底止，在投保中心求償案件中，獨董被告的有13件，求償金額共22.44億元。

費鴻泰問，外界經常說獨董都很高薪，獨董年薪是多少？顧立雄表示，根據證交所及櫃買中心統計，以去年來看，年酬勞低於200萬元的上市櫃公司獨董有3,429人，占比高達92.8%。年酬勞200萬元到1,000萬元，有255人，占6.9%；1,000萬元以上則有12人，僅占0.3%。

獨董薪酬沒有外界想像的高，責任大，還可能面臨被求償的風險，為強化獨董行使職權的權力，立法院財委會昨（25）日審查通過證交法修正案，賦予獨董像監察人一樣可以行使調查權。

修正案在證交法第14條之2增訂，公司不得妨礙、拒絕或規避獨董執行職務。獨董執行職務認有必要時，得要求董事會指派相關人員或自行聘請專家協助辦理，相關費用由公司負擔。