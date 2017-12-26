前瞻建設 恐引爆「砂石危機」

2017-12-26 05:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



圖／經濟日報提供 分享 facebook 拚經濟明年重點轉向內需，政府推動的前瞻建設扮演重要角色，工程政委吳澤成本周五（29日）邀集經濟部與交通部所屬單位，盤點砂石供應情況，並會商透過政策扶持，增加國產砂石的市占率及調節能力的具體做法。

知情官員透露，初估前瞻計畫執行後，每年砂石需求量將增加400萬噸，增幅為5%，「東砂北運」為一大重點。

國內砂石供需平衡由經濟部礦務局負責，近三年，每年砂石供應量約7,200萬公噸，其中來自河川疏濬的河砂供應占六成最多，其次是進口自中國大陸、營建土方各約占二成。

官員坦言，兩岸關係瞬息萬變，萬一占供給成量兩成的大陸暫停出口，砂石風暴就很可能上演。例如2006年時，就曾因中國大陸暫停砂石出口，造成台灣砂石風暴，必須未雨綢繆。

近年來台灣砂石供需平穩，除了莫拉克風災後水利署加速河川疏濬清汙，也得益於進口砂石調節。若只依賴進口調節風險過大，可行之計只剩下增加河砂供給，加強河川疏濬。

另一個讓進口砂石比重居高不下的原因是，國內砂石供應成本高於進口。礦務局統計，近三年市場均價，大陸進口砂石到台北港，每公噸售價約470元，低於「東砂西運」、「南砂北運」，只能採陸運的「中砂北運」，每公噸售價更高達710元，完全無法同進口砂石競爭。

據了解，目前我國對大陸進口砂石並未課徵關稅，政府也不打算以加徵進口砂石關稅的方式來造成貿易壁壘效應。為了強化國內砂石的競爭力，政府有意以降低河砂取得成本，以及補貼東砂西運倉儲成本的方式，來增加國產砂石的市占率。

水利署表示，國內河川疏濬採取「採售分離」制度，以公務預算編列採砂費用，得標業者只負責挖砂，之後再由水利署對外標售，納入水資源作業基金運用，經費用於河川治理工程。由於標售制度是價高者得，會墊高成本，預計會中將研議如何改革，以降低國內砂石成本。

此外，「東砂西運」是從花蓮南部船運到台北港、基隆港，也需付港口稅費及倉儲費，也將請交通部研議有否降低相關費用的空間，增加東砂西運的價格競爭力。