名家觀點／歲末回顧GATT 70周年

2017-12-26 05:29 經濟日報 陳冲



從經濟意義而言，今年有幾個重要的週年回顧：亞洲金融危機20周年、次貸危機十周年、智慧手機問世十周年，還有GATT簽署70周年。

亞洲金融風暴、次貸危機、智慧手機，均影響重大，過去一年也有廣泛的討論，唯獨GATT70周年，似已被人遺忘。但對中華民國而言，GATT的成立、演進及未來發展，都具有深遠的意義。

1947年，為因應戰後的保護主義氣氛，23國共同發起並於10/30簽署GATT（關稅貿易總協定），意圖挽救1930年代的大衰退，當時中華民國是23發起國之一。及至政府遷台，因為外交情勢考量，在1950年3月1日行政院院會通過外交部建議（據說是駐美大使建議），授權該部退出GATT。外交部遂通知聯合國，並於5月5日正式退出。當時意想不到的是6/25日韓戰爆發，美國轉而支持中華民國，同時也支持中華民國在若干國際組織（包括國際貨幣基金、世界銀行）的地位。

所以九0年代，我國積極努力加入GATT時，不少參與談判筋疲力盡的同仁曾埋怨，「當初如果不退出就好了」，其實回顧國際情勢，縱使當時中華民國能忍耐數月，俟韓戰爆發，也最多在GATT再待20年，因為1971年聯合國事件後，中華民國在各國際組織的地位相繼不保。

二次戰後，台灣的經濟發展階段，由戰後重建、漸次穩定情勢後，即著手經建計畫，由發展輕工業的進口替代，繼而採取出口導向，轉進工業社會，一路下來，受惠於自由貿易的氣氛，體認到2,300萬人本身內需動力不足的經濟體，只有拓展國際貿易，才有一展身手的機會。尤其離開聯合國後，飽受外交失利的積辱，了解重返國際社會不易的現實，經貿或許是重行融入全球運作的良好切入點。

所以在1989年，於多數國家已接受「一個中國」的劣勢下，中華民國改以務實的態度，「抗議下」重回亞洲開發銀行，也重新以中華台北名義參加國際運動賽事，當年年底更宣布要申請加入GATT，開啟漫長談判。次年美國更宣布APEC（亞太經合組織）歡迎三個中華經濟體以正式會員同時加入（1991年正式入會），凡此種種，都是以忍辱負重的態度，為國家經濟命脈的永續拓展做奠基堆疊的工作。

至於GATT，於1995年改設為世界貿易組織即WTO，我國的入會談判依然持續，好不容易在2002年再演與大陸同時入會的戲碼，只是各方寄望WTO訂定嶄新貿易規則的多哈回合談判在2003年觸礁，各國了解在164國間達成共識決已不像當年23國來得單純，因此一系列雙邊或多邊自由貿易協定的競爭起跑，我國當時因兩岸緊繃，幾乎繳交白卷，所幸2008年後採取兩岸關係和緩策略奏效，各國在兩岸均已簽署ECFA的情況下，紛紛表達與我協商自貿協定的興趣，乃有新加坡、紐西蘭兩項協定接續達陣，另有三項協定亦積極籌劃，惜因服貿卡關引發學運，對外經貿關係重回2003年的情景。

GATT70周年，英國媒體感嘆英國脫歐的不智，美國媒體則檢討川普政府有違1947年規劃的初衷，而中國大陸卻成為捍衛自由貿易的代表，這些在世界貿易各領一片天的國家，對GATT均有所省思，唯獨對自由貿易倚賴最深、理論上也應受惠最多的中華民國，對70周年竟未置一詞，對攸關國家命運的大經貿環境，或換句話說，對「經貿的前瞻基礎建設」居然沒有方向、沒有計畫，連對美國的TIFA談判，竟也在GATT70大壽時託辭因美方副代表缺任而難產，罔顧老美今年已與17國完成TIFA（或類TIFA）會談的成果，這絕不是GATT發起國紀念/慶祝的方式，行政院及經濟部如此輕忽，又如何對得起自詡為GATT專家的蔡總統？

（作者是東吳大學法商講座教授、新世代金融基金會董事長陳冲）