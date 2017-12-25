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礦業法修法 明進入深水區

2017-12-25 23:37聯合報 記者高詩琴董俞佳／台北報導

立法院今天審查礦業法，霸王條款成為焦點。 記者高詩琴/攝影
立法院今天審查礦業法，霸王條款成為焦點。 記者高詩琴/攝影
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立法院經濟委員會昨天審查礦業法修正草案，立委批評，目前全台有卅四個礦場近五年內都沒有採礦實績，不應該再核准，而且全台二○二個礦場都將走展延，礦業法卻只有六條法規和展延有關，「對於新開的礦場很嚴格，既有礦場的展延卻很鬆」，實質上沒有進步。經委會最後將多數重要條文保留，明天再審。

地球公民基金會昨天也發動抗議，表示政院版的礦業法是「假改革」，不但霸王條款未減，就連原住民的知情同意權也未落實，要求立法院必須嚴謹審查。

環保署副署長詹順貴說，如果行政院版礦業法照案通過，可能會架空原住民族諮商同意權，環保署做成的環評結論，只是經濟部核定礦業用地時的參考。業者不會因環評沒通過，就不能繼續採礦等，將首開對環評法跟原基法破窗惡例。

現行礦業法規定，國家公園未經主管機關同意不得申請礦權，昨天立委新增「國家公園區內及文化資產保存區內」不得申請礦權。礦務局表示，目前只要在國家公園區內申請新設定礦權，礦務局一律不准，也沒有在國家公園區內採礦情形。

立委林淑芬批評，全台二○二個礦場都將走展延管道，但整部礦業法只有六條法規跟展延有關，其中有四條在規定程序，兩條是假規範，等於完全沒有進步。

礦業法國家公園環評
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