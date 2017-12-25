地熱發電掛蛋！ 連肯亞都比我們快

2017-12-25 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



工研院2年前選定新北市金山四磺子坪為地熱點並探勘，要打造全國最大地熱潛勢區開發區。 圖／工研院提供 分享 facebook

台灣蘊含豐沛地熱資源，地熱發電卻一直推不起來。海大地熱團隊成員王守誠指出，台灣地熱發電近年發展慢，「連菲律賓、肯亞都比我們快」，最重要原因就是沒有地熱專法，也應該提供資料庫共用、土地使用權整合窗口等。

王守誠表示，能源局、水利署對於水權的疑義能夠釐清當然很好，但業者最需要的還是「地熱專法」。菲律賓是有了地熱專法後，發展跳躍式成長。土耳其在二○○七年通過地熱專法後，二○一○年至二○一五年裝置容量成長了約五百ＭＷ。

王守誠指出，國內唯一跟地熱相關的就是溫泉法，但是溫泉法是為了溫泉觀光產業而擬定的，與地熱發電其實沒有太多連結。有業者希望有專用開發權，但地熱發電是一個循環資源，水應該要回注至地下，有效補注地熱儲集層，業者的工程技術會影響地熱發電能量，「回注做得越好，資源也越永續」。清水地熱發電廠會失敗，一部分原因也是沒有設置回注井。

王守誠說，全球平均每口井的發電裝置容量是六點四ＭＷ，但台灣只設定兩百ＭＷ，難怪雖然有一堆離岸風電外資來敲門，地熱還默默無聞。

經濟部能源局指出，每一種再生能源都希望有專法，但是專法的立法作業會很冗長，在目前現有再生能源發展法例可以推動的情況下，暫時沒有地熱專法的規畫。