地熱發電 明年拚首案完工

2017-12-25 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



宜蘭縣政府去年辦理清水地熱電廠ＢＯＴ案由台電得標，預計三年完成第一期計畫並商轉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

地熱發電列為台灣能源轉型的目標之一，不過繼清水地熱電廠失敗後，至今地熱發電量仍然「掛蛋」。經濟部能源局表示，這幾年算是台灣地熱發電的「準備期」，目前台灣共有七案共十二ＭＷ（百萬瓦）正規畫中，能源局「明年將拚第一案完工」，屆時地熱不僅可以泡湯，也可以用來發電。

蔡政府推動二○二五非核家園，再生能源發電占比目標要達到二成。政府目前投入較多心力在離岸風電與太陽光電，但也為地熱設下發展目標，希望二○二○年時裝置容量達到一五○ＭＷ，二○二五年時可以達到兩百ＭＷ，約等於三分之一部核一廠機組。

清水地熱電廠是台灣第一座地熱發電廠，但因為出現碳酸鹽結垢問題，一九九三年關廠至今。台灣地熱發電量也因此掛零，直到近年才出現轉機。

宜蘭縣政府去年辦理清水電廠ＢＯＴ案，由台電得標，預計三年完成第一期計畫並商轉；今年四月宜蘭利澤地熱電廠也通過環評，規畫總裝置容量達到一○一ＭＷ。

能源局官員表示，明年能源局的目標是力拚一個開發案完工，除了大案子，現在也有一些規模較小的案子在規畫中；如裝置容量五百瓩，因為不用送環評，可能進度會比較快。業者先由這些小案子來是技術，確定可行後，之後大型開發案的速度也會加快。

能源局日前與水利署開會，針對許多業者有疑慮的於相關法規進行討論。水利署指出，溫泉區有總量管制，目前熱門溫泉區都已經接近滿額，很難再申請；但如果在非溫泉區開發，將採個案審查，針對地下水資源、地層結構等衝擊審查。水權申請是先搶先贏，由於地熱發電是大量用水行為，如果第一家順利取得水權，第二家很難在同一開發範圍內取得水權。

能源局表示，這等於是第一家業者享有專用開發權。因為地熱發電業者初期的鑽探、探測投資成本最多，將不用擔心第二家業者來搭「順風車」。

不過，水利署也指出，有業者希望裝完監測井就要有專用開發權，但業者還是要申請，「不是把監測井擺著不開發」。

新聞辭典／地熱發電

地熱發電可以粗略分為傳統與非傳統兩種，前者是抽取地下深處的地熱水，水隨著壓力氣化變成蒸氣，來帶動蒸汽渦輪機發電，使用過的蒸氣可以冷卻後再回注至地底。後者則是利用工程方法，直接萃取地下高溫岩體的熱能到地表應用。

地熱發電同時具有「再生能源」與「基載發電」兩大特性，不僅可以降低對傳統燃料（煤、石油、天然氣等）使用，也比風力、太陽光電來得穩定，因此受到全球關注。目前地熱發電量前三大國家是美國、菲律賓與印尼。