3年半272人不幹了 獨董出現請辭潮 是這原因...

2017-12-25 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ／台北報導



金管會主委顧立雄昨天在立法院財委會備詢指出，根據統計，從一○三年到今年上半年，三年半來共有二七二名上市櫃公司獨立董事辭職。 中央社 分享 facebook

獨立董事責任大，只要公司出狀況，須負起連帶責任，甚至被投資人求償。近年越來越多獨董，以各種「個人因素」為由請辭獨董。金管會昨天公布，證交所和櫃買中心統計，自一○三年到今年上半年，三年半內共有二七二名獨董掛冠求去。

過去兩年包括光洋科、樂陞、復興航空、永豐金控等多家上市櫃公司出狀況，這些公司不是出包就是倒店。只要上市櫃公司一出問題，很多人都質疑獨董功能不彰，此舉也讓許多獨董擔心獨董不好當，尤其可能須負起公司經營不善的連帶賠償責任，乾脆先辭再說，因而掀起一波獨董「請辭潮」。

金管會主委顧立雄昨天在立法院財委會答詢指出，證交所和櫃買統計，一○三年上市櫃獨董辭職五十五人、一○四年上市櫃獨董辭職人數增加到七十一人、一○五年更提高到九十三人；今年上半年到六月底，上市櫃已有五十三名獨董辭職，三年半加總共二七二名獨董辭職。光是一○四和一○五年的獨董辭職人數，各比前一年度成長高達二成九、三成一。

此外，根據投保中心統計，投保中心團體訴訟案件中，有十三件的被告都有獨董，全部起訴金額共計廿二點四四億元。

國民黨立委費鴻泰說，外界都認為獨董很高薪，但看來獨董被告機率還不低，且他聽說不少獨董年薪也只有廿、卅萬元。顧立雄表示，證交所和櫃買統計，以一○五年來看，年薪低於兩百萬元的上市櫃獨董人數有三四二九人、占百分之九十二點八；年薪自兩百萬到一千萬元的獨董有二五五人、占百分之六點九；年薪一千萬元以上有十二人、占百分之○點三，高薪獨董人數的確不多。

除了獨董，顧立雄昨天也提到法人董事問題，他說，金管會會從三方向檢討金融業董事會結構，一是檢討法人董事隨時改派問題，二是增加金融業董事會中的自然人董事席次，三是研議是否須要求獨董過半。他表示，自然人董事和獨董問題要分開來思考，「我們（金管會）當然希望金融業董事會都是自然人董事」。