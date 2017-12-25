國泰台大團隊：台灣明年GDP可保二 但內部成長穩而無勁

2017-12-25 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



國泰台大產學團隊今天發布2017年第4季台灣經濟展望。國泰台大團隊以「外部復甦廣而堅實，內部成長穩而無勁」形容台灣明年經濟表現。

團隊成員之一、中央大學經濟系教授徐之強表示，台灣明年GDP「保2機會大」，他說，根據OECD預測，自2017~19年，幾乎主要國家經濟都呈現成長態勢，但台灣的「景氣成長擴張力道」，自亞洲金融風暴以來已「明顯偏弱」，且台灣目前已處於本波景氣的「末段」。據此，國泰台大團隊維持2018年經濟成長率預測值2.0%不變，且研判有80%機率，會落在1.7%到2.6%之間。

徐之強說，台灣的輸出成長貢獻還是相對樂觀，但內需消費及投資仍然略偏保守。徐之強說，台灣經濟成長能否進一步擴張，關鍵一向在民間投資力道，明年台灣經濟表現能否更上層樓，看來似乎得冀望行政院的前瞻計畫帶動整體投資力道。

徐之強還表示，預期央行明年上半年「首次升息」機會大，但升息步調及幅度相對緩和。他表示，主計總處上修今年通膨預測至0.96%、接近1%，央行預估明年台灣經濟GDP有2.35%，代表央行具有較大的升息空間，且明年央行新總裁上任，現有央行運作及決策模式有機會進行調整。