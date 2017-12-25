國泰台大團隊：台灣明年GDP可保二 但內部成長穩而無勁
國泰台大產學團隊今天發布2017年第4季台灣經濟展望。國泰台大團隊以「外部復甦廣而堅實，內部成長穩而無勁」形容台灣明年經濟表現。
團隊成員之一、中央大學經濟系教授徐之強表示，台灣明年GDP「保2機會大」，他說，根據OECD預測，自2017~19年，幾乎主要國家經濟都呈現成長態勢，但台灣的「景氣成長擴張力道」，自亞洲金融風暴以來已「明顯偏弱」，且台灣目前已處於本波景氣的「末段」。據此，國泰台大團隊維持2018年經濟成長率預測值2.0%不變，且研判有80%機率，會落在1.7%到2.6%之間。
徐之強說，台灣的輸出成長貢獻還是相對樂觀，但內需消費及投資仍然略偏保守。徐之強說，台灣經濟成長能否進一步擴張，關鍵一向在民間投資力道，明年台灣經濟表現能否更上層樓，看來似乎得冀望行政院的前瞻計畫帶動整體投資力道。
徐之強還表示，預期央行明年上半年「首次升息」機會大，但升息步調及幅度相對緩和。他表示，主計總處上修今年通膨預測至0.96%、接近1%，央行預估明年台灣經濟GDP有2.35%，代表央行具有較大的升息空間，且明年央行新總裁上任，現有央行運作及決策模式有機會進行調整。
另外，國泰台大產學團隊也列舉出影響台灣2018經濟成長動能的4大因素，包括「川普稅改政策優於預期」，但需留意會否促使加快緊縮步伐風險，2是美國與北韓緊張情勢若惡化，恐造成全球經濟及市場動盪，3是脫歐談判前景不容樂觀，德國政局穩定風險仍存在，4是國內財經政策的調整與執行，還有兩岸「非經濟因素」干擾。
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