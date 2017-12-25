北市信義商圈吸客力超越東區 30世代最敢花

2017-12-25 18:03 中央社 台北25日電



根據調查，信義商圈吸客力已超越東區。 聯合報系資料照片／記者趙文彬攝影 分享 facebook 跨年商機到來，台北東區及信義區商圈一向競爭。HAPPY GO市調發現，信義商圈吸客力已超越東區；觀察年齡，30世代（即30歲以上不到40歲）半年來消費金額最高，偏向享樂型消費。

國內點數平台品牌HAPPY GO旗下市調中心GOSURVEY針對信義商圈各年齡層的消費行為調查，今年特別對5031名近半年曾在東區或信義商圈消費達新台幣2000元的消費者進行調查，進一步剖析消費者的行為。

調查顯示，民眾在信義區與東區商圈間移動，相較於其他商圈占比超過50%。一天同時造訪這兩個商圈的占比高達近7成，兩區來往的交通工具則以捷運為主。

因此，調查發現，除地理位置相近外，交通方便且捷運連通的百貨商場設計，都是吸引兩大區域逛街民眾流通的主要因素，是為相輔相成的姊妹商圈。

調查顯示，其中，除逛街外，相較於東區，更多消費者是因娛樂及餐飲行為前往信義商圈，且民眾從東區移動至信義區，較移動至東區的比例高出近1成，顯示信義商圈的吸客力已超越東區居冠。

GO SURVEY觀察信義商圈消費者樣貌，並以年齡區分為20到30世代及40到50世代兩大族群。其中20到30世代最常在傍晚到晚上的時段在信義商圈消費，平均每週前往信義商圈的次數及半年累積消費金額都較40到50世代多。

40到50世代則以中午到下午的時段消費為主，雖造訪信義商圈次數不及20到30世代，但在單筆消費金額仍較其他年齡層高出1成左右。

GO SURVEY報告分析，從資訊可看出信義商圈的年輕族群跳脫舊有金錢使用觀念，不再以單純購物的物質花費為主，而以放鬆心情、朋友聚會的享樂型消費最多，也更重視下班後的規劃。

而40到50世代商圈造訪率較低，除購買高單價奢侈品外，用餐及購買點心禮盒的需求也是主要消費型態，偏向目的型消費。

其中，調查發現，30世代每週前往信義商圈的比例居各年齡層之冠，其中30世代半年來的消費金額更是最高，顯示30世代在信義商圈不論黏著度及消費力皆高居首位。

GO SURVEY對消費力最高的30世代進行百貨品類調查發現，中高價位的快時尚衣飾品牌較受青睞，餐廳則以國外高話題性的餐飲品牌，更容易吸引此客群消費。

GO SURVEY的報告指出，信義商圈除購物外，更提供30世代豐富的夜生活選擇，時尚、新奇、享樂三者結合，促成信義商圈成為30世代最常去的購物商圈。