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蔡總統看新南向…雙印機會大一些

2017-12-25 02:43經濟日報 記者楊文琪／台北報導

政府積極推動新南向政策，蔡總統昨（24）日表示，新南向每個國家的環境狀況都不相同，她認為，印尼、印度（雙印）的機會會大一些，現在中油已帶著上下游業者，一起去印度投資，政府也會和其他國家一起過去，若能成功，這將是一個指標性的案子。

蔡總統說，新南向國家很多，我們要針對不同國家提出不同策略，現在看起來，雙印的機會會大一些，其中印度幅員夠大、人口又多，且位於穆斯林與東南亞接壤處，雖然它們的法令是英國人很久前留下的，但有機會發展成為大的經濟體。

她指出，台灣企業很多是中小企業，若要單打獨鬥去新南向國家發展，當然很辛苦，所以這次中油五輕（整廠整案輪出）的案子，就帶著上下游的廠商一起前往，尤其在印度，因為文化差異大，到那裡勢必要造鎮，否則台商很難生活，所以這次如果談的成，將是中油首次與上下游業者共同赴海外投資的模式，極具指標性。

至於新南向投資，韓國也相當積極，蔡總統表示，他們是在我們之後推動的，做法很類似。而韓國都是以「打群架」方式，上下游業者一起到海外投資，政府是否會從旁幫助台商，讓業者感到有政府做後盾支持，對此蔡總統表示，政府有在處理，將來可能會和其他國家一起前往。

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新南向政策印度中油

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