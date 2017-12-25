蔡總統：央行下任總裁 還在蒐集選項

2017-12-25 02:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



中央銀行總裁彭淮南明年2月任期就將屆滿，蔡英文總統昨（24）日與財經媒體茶敘時表示，央行總裁接任人選還在「蒐集選項」，接任的條件是「要能夠勝任」，但人選和公布時程，總統均未明確回應。

這是蔡總統首次對央行總裁接任人選發表看法。她坦言，是有考量過幾位人選，也有人推薦過，但現在還在蒐集選項，有些人選確實是要去說服的。被問及接任者的條件要有那些？她笑說，「當然就是要能勝任啊，也能獲得眾人的信任」。

由於明年經濟變動因素仍多，外界已出現希望彭淮南「暫時」留任兩年的呼聲，對此建議，蔡總統笑著說，「是有點不習慣央行總裁不姓彭」，但這可能要全民一起來留，她也想聽聽在場人士有何適當人選推薦。

但是否會請彭淮南留任，蔡總統未明確回應，只對明年2月25日彭淮南任期屆滿的時間，微微點了點頭，表示了解。

目前外界點名過可能接任央行總裁熱門人選，包括現任央行副總裁楊金龍、總統府資政陳博志、台灣金控董事長呂桔誠、中經院董事長胡勝正、前行政院長林全等國內財經界重量級人士。

被點名人選中，以胡勝正呼聲最高，蔡總統對他也相當信任，但健康問題將是影響他能否出線的最大因素；而林全熟悉行政院運作，對財經事務也頗了解，他辭去閣揆後即淡出政壇，要找他出馬恐得費一番工夫來說服他；楊金龍被認為與現在總裁彭淮南的行事風格，相當類似，這點恐是層峰尋找適合人選的考量因素之一。

蔡總統並說，現在還沒決定央行總裁接任人選，到時候，由誰接替還是會與彭總裁討論，徵詢一下他的意見。