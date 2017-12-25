親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
期貨專區
房市情報

蔡總統談明年經濟：雙率政策 不會U型大轉彎

2017-12-25 04:16經濟日報 記者楊文琪／台北報導

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
分享
蔡英文總統昨（24）日與財經媒體茶敘時表示，明年的施政重點是總體經濟穩定，外部經濟應不會變化很大，經濟好壞就看內需做到什麼程度。

蔡總統表示，台灣正處於關鍵轉型期，不論明年央行總裁姓不姓彭，雙率（匯率、利率）政策不會是U型大轉彎。傳達出總統希望明年雙率走穩定的路線。

蔡總統認為，出口是台灣經濟發展的主力，明年經濟可能有波動，且我國外貿有先天的問題，FTA（自由貿易協定）簽的太少，出口業者先天上處於競爭劣勢，所以匯率是執政者的工具之一，要活潑一點，否則無法適時應變。但她也坦言，現在美國總統川普盯匯率盯得很緊，我們當然也有來自美國的壓力。

蔡總統指出，明年外部環境不太好也不會太差，在此情況下，經濟表現的好壞，就看內需可以做到什麼程度，因為內需是明年經濟發展很重要的一塊，而台灣的經濟體小，所以重點在於政府投入的規模，內需政府要負擔起部分的責任，當然，還要鼓勵民間的消費，所以才要漲薪資，讓大家能有更多的財力進行消費。

蔡總統表示，政府積極推動前瞻建設計畫和公共建設，在預算通過後，明年就會展開。她認為，投資要怎麼計算，有必要釐清，因為投資不是只看金額，還要看投到哪裡去、有無產生經濟效益，舉例來說，像外資來台灣進行併購所產生的效益並不多，但也計算在投資額之內。我們要掌握的，是對實質經濟有幫助的投資。

她指出，之所以提國機國造、國艦國造，就是要建構系統。像國機部分由漢翔帶頭，下面有一堆中小企業跟著，可以把這個產業鏈做起來；又如電動車，這是台灣可發展的產業，既環保又有前景，我們也希望台灣電子業使用的精密儀器，有一半可使用台灣製造的精密工具機，這對產業和經濟有很大的幫助。

匯率薪資

相關新聞

本周指標／大陸明年GDP增幅估落至6.6%

2017-12-25 05:10

西半部紫爆 電廠降載

2017-12-25 05:07

名家觀點／台灣拚CPTPP 做好衝擊評估

2017-12-25 05:04

蔡總統看新南向…雙印機會大一些

2017-12-25 02:43

蔡總統：扶植資管公司 吸引青年回流

2017-12-25 02:38

蔡總統：央行下任總裁 還在蒐集選項

2017-12-25 02:38

央行總裁接任人選？ 總統：蒐集選項中

2017-12-24 19:17

明年國內經濟 總統要維持總體經濟穩定

2017-12-24 19:16

勞基法卡關 商總見賴揆延至農曆年前

2017-12-24 18:39

12月25日～12月30日 兩岸財經本周行事曆

2017-12-24 13:46

未來一周國際財經市場展望2017/12/24~2017/12/30

2017-12-24 13:46

減煤救空品 台電兩個月降載87次

2017-12-24 11:51

核四拚整廠輸出 英國業者來台看設備

2017-12-24 11:48

核四封存已砸29億 設備檢護一年達40萬次

2017-12-24 11:48

核四轉型綠電 環團要求地方參與

2017-12-24 11:39

核四員工遭批冗員 轉型壓力大

2017-12-24 11:39
看更多

熱門文章

華航航班降落重飛機尾觸地事件 機師遭開除

2017-12-24 20:30

核四拚整廠輸出 英國業者來台看設備

2017-12-24 11:48

330台Gogoro車聚高雄 點亮大型聖誕樹

2017-12-24 14:54

央行總裁接任人選？ 總統：蒐集選項中

2017-12-24 19:17

核四員工遭批冗員 轉型壓力大

2017-12-24 11:39

勞基法卡關 商總見賴揆延至農曆年前

2017-12-24 18:39

陸5新興半導體廠受矚 台積電客戶過半

2017-12-24 15:03

未來一周國際財經市場展望2017/12/24~2017/12/30

2017-12-24 13:46

記憶體不同調 DRAM仍緊NAND恐過剩

2017-12-24 18:22

明年國內經濟 總統要維持總體經濟穩定

2017-12-24 19:16

12月25日～12月30日 兩岸財經本周行事曆

2017-12-24 13:46

核四封存已砸29億 設備檢護一年達40萬次

2017-12-24 11:48

核四轉型綠電 環團要求地方參與

2017-12-24 11:39

減煤救空品 台電兩個月降載87次

2017-12-24 11:51

iiPhone X銷售不熱 下季砍單四成

2017-12-25 05:02

油電糖水2018月曆 手繪攝影藝術較勁

2017-12-24 13:53

蔡總統看新南向…雙印機會大一些

2017-12-25 02:43

半導體大徵才 要找4,000人

2017-12-25 04:18

蔡總統：扶植資管公司 吸引青年回流

2017-12-25 02:38

蔡總統：央行下任總裁 還在蒐集選項

2017-12-25 02:38

蔡總統談明年經濟：雙率政策 不會U型大轉彎

2017-12-25 04:16

iiPhone X性價比低 老美也不買帳

2017-12-25 05:02

郭董簡樸…皮帶露端倪

2017-12-25 05:02

半導體三巨頭 擴大投資台灣

2017-12-25 05:02

大額資金無償移轉 課贈與稅

2017-12-25 05:14

中階機亂鬥 削弱蘋果光

2017-12-25 05:02

中金院辦公益音樂會 傳遞幸福與溫暖

2017-12-25 00:33

元大銀大眾銀 元旦合併

2017-12-25 05:08

業界憂...台廠恐爆出走潮

2017-12-25 05:12

台新金明年改選 寶佳集團擬競逐

2017-12-25 05:08

強化戰力 台壽高層異動

2017-12-25 05:08

兆豐票董座 蔡永義呼聲高

2017-12-25 05:08

冠科賣給日商 敲響生醫警鐘

2017-12-25 05:12

西半部紫爆 電廠降載

2017-12-25 05:07

新聞中的法律／鬆綁七休一 不宜設把關制度

2017-12-25 05:14

專家觀點／發展整合型核酸藥物 不能等

2017-12-25 05:12

業界談市況…大者恆大

2017-12-25 05:02

本周指標／大陸明年GDP增幅估落至6.6%

2017-12-25 05:10

渣打銀 強攻FinTech 做大版圖

2017-12-25 05:15

超徵紅包縮水 地方估領108億

2017-12-25 05:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top