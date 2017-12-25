蔡總統談明年經濟：雙率政策 不會U型大轉彎

2017-12-25 04:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



圖／經濟日報提供 分享 facebook 蔡英文總統昨（24）日與財經媒體茶敘時表示，明年的施政重點是總體經濟穩定，外部經濟應不會變化很大，經濟好壞就看內需做到什麼程度。

蔡總統表示，台灣正處於關鍵轉型期，不論明年央行總裁姓不姓彭，雙率（匯率、利率）政策不會是U型大轉彎。傳達出總統希望明年雙率走穩定的路線。

蔡總統認為，出口是台灣經濟發展的主力，明年經濟可能有波動，且我國外貿有先天的問題，FTA（自由貿易協定）簽的太少，出口業者先天上處於競爭劣勢，所以匯率是執政者的工具之一，要活潑一點，否則無法適時應變。但她也坦言，現在美國總統川普盯匯率盯得很緊，我們當然也有來自美國的壓力。

蔡總統指出，明年外部環境不太好也不會太差，在此情況下，經濟表現的好壞，就看內需可以做到什麼程度，因為內需是明年經濟發展很重要的一塊，而台灣的經濟體小，所以重點在於政府投入的規模，內需政府要負擔起部分的責任，當然，還要鼓勵民間的消費，所以才要漲薪資，讓大家能有更多的財力進行消費。

蔡總統表示，政府積極推動前瞻建設計畫和公共建設，在預算通過後，明年就會展開。她認為，投資要怎麼計算，有必要釐清，因為投資不是只看金額，還要看投到哪裡去、有無產生經濟效益，舉例來說，像外資來台灣進行併購所產生的效益並不多，但也計算在投資額之內。我們要掌握的，是對實質經濟有幫助的投資。

她指出，之所以提國機國造、國艦國造，就是要建構系統。像國機部分由漢翔帶頭，下面有一堆中小企業跟著，可以把這個產業鏈做起來；又如電動車，這是台灣可發展的產業，既環保又有前景，我們也希望台灣電子業使用的精密儀器，有一半可使用台灣製造的精密工具機，這對產業和經濟有很大的幫助。