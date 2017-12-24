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央行總裁接任人選？ 總統：蒐集選項中

2017-12-24 19:17經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

蔡英文總統今天在與財經媒體茶敘時表示，央行總裁人選還在「蒐集選項」，接任的條件是...
蔡英文總統今天在與財經媒體茶敘時表示，央行總裁人選還在「蒐集選項」，接任的條件是「要能夠勝任」。 圖／聯合報系資料照片
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央行總裁彭淮南明年2月任期就將屆滿，蔡英文總統今天在與財經媒體茶敘時表示，央行總裁人選還在「蒐集選項」，接任的條件是「要能夠勝任」。

這是蔡總統首次對於央行總裁接任人選的看法，她坦言，是有考量過幾位人選，也有人推薦過，但現在還在蒐集選項，有些人選確實是要去說服的。被問及接任者的條件要符合那些要點？她笑說，「當然就是要能勝任啊，也能獲得眾人的信任」。

據指出，明年經濟變動因素仍在，外界有聲音希望彭淮南可以「暫時」留任兩年，對此蔡總統笑著說，「是有點不習慣央行總裁不姓彭，這可能要全民一起來留，我也想聽聽各位有何適當人選推薦」。但是否會請彭淮南留任，總統並未明確回應，只對明年2月25日彭淮南任期屆滿的時間微微點了點頭，表示了解了。

不過，目前外界點名過可能的新任央行總裁人選，包括現任央行副總裁楊金龍、總統府資政陳博志、台灣金控董事長呂桔誠、中經院董事長胡勝正、前行政院長林全等多位國內財經界重量級人物。

被各界點名的人選中，以胡勝正的呼聲最高，蔡總統對他也相當信任，但因日前身體不適住院治療，健康狀況將是影響他能否出線的最大因素；而林全熟悉行政院運作，對財經事務也頗為了解，他辭去閣揆後即淡出政壇，要找他出馬恐得費一番工夫來說服他；楊金龍被認為與現在總裁彭淮南的行事風格相當類似，這點恐會是層峰尋找適合人選的考量因素之一。

蔡總統說，現在還沒決定央行總裁接任人選，到時候還是會與彭總裁討論，徵詢一下他的意見。

彭淮南林全陳博志

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