明年國內經濟 總統要維持總體經濟穩定

2017-12-24 19:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



總統蔡英文。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統今天與財經媒體茶敘時表示，明年的施政重點是總體經濟穩定，明年外部經濟應該不會變化很大，經濟好壞看內需可以做到什麼程度，政府已經花一年半在預算、法令修改上，接下來就是執行，政策成功與否執行占80%到90%，明年政府推動的前瞻計畫和公共建設都會投入。

蔡總統指出，明年外部環境不會太好，但也不會太差，經濟好壞看內需可以做到什麼程度，因為內需是很重要的一塊，我們台灣的經濟體小，重點是政府投入的規模，這個內需政府要負擔一部分的責任，當然還有鼓勵民間的消費，所以才要漲薪資，讓大家能有更多的消費。

她表示，政府積極推動前瞻建設計畫，在預算通過後，明年就會展開。她認為，投資要怎麼計算，有必要釐清，因為投資不是只看金額，還要看投到那裡去、有無產生經濟效益，像外資來台灣併購，產生的效益並不多，但也算投資額，所以要掌握投資對實質經濟的幫助。

她說，像國機國造部分由漢翔帶頭，下面有一堆中小企業跟著，就可以把這個產業鏈做起來，又如電動車，這是台灣可以發展的產業，既環保又有前景，當然，我們也希望台灣電子業使用的精密儀器，有一半可以使用台灣製造的精密工具機，這對產業和經濟也都有很大的幫助。

蔡總統表示，日前行政院長賴清德對外說明政府對於「五缺」的做法，交待的非常清楚，之前林全擔任閣揆時，已經把很多工作的基礎打下了，接下來就是執行力的問題，一旦遇到問題要能很快的解決。