12月25日～12月30日 兩岸財經本周行事曆
12/25
．財政部國有財產署
．法說會：金寶
．豐興鋼筋公布盤價
．國泰金2017年第4季台灣「經濟氣候」暨「金融情勢」展望發表會
．光寶科智慧汽車展示
．三星力挺「泰雅飛鷹」連德安 滑進冬季奧運
12/26
．寶齡上市前業績發表會
12/27
．國發會公布11月景氣燈號
．安永首次公開募股集資2017回顧與來年展望
．高力國際商用不動產市場展望
．捷迅員工尾牙
．大陸公布11月工業利潤
．國發會發布11月景氣燈號
10月景氣燈號：10月燈號雖續呈現代表景氣「穩定」的綠燈，但更受矚目的是，綜合判斷分數較上月修正值28分，減少了5分掉到23分，也就是落到綠燈區間分數的下緣，若再降1分，景氣燈號就會轉呈「趨弱」的黃藍燈。國發會認為，此情況是受基期影響的短期表現，整體景氣並未反轉向下，但也顯示景氣「確實沒有全面性的復甦」。
12/28
．法說會：天瀚
．動力-KY掛牌上市
．朋億掛牌上櫃
12/29
．主計總處公布年度預算
．法說會：百和興業-KY
．點水樓大直店開幕
資料來源/各公司、單位、CMoney決策系統 附註/確切訊息以各公司公告為準
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