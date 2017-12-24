12月25日～12月30日 兩岸財經本周行事曆

2017-12-24 13:46 聯合晚報 本報訊



12/25

．財政部國有財產署

．法說會：金寶

．豐興鋼筋公布盤價

．國泰金2017年第4季台灣「經濟氣候」暨「金融情勢」展望發表會

．光寶科智慧汽車展示

．三星力挺「泰雅飛鷹」連德安 滑進冬季奧運

12/26

．寶齡上市前業績發表會

12/27

．國發會公布11月景氣燈號

．安永首次公開募股集資2017回顧與來年展望

．高力國際商用不動產市場展望

．捷迅員工尾牙

．大陸公布11月工業利潤

．國發會發布11月景氣燈號

10月景氣燈號：10月燈號雖續呈現代表景氣「穩定」的綠燈，但更受矚目的是，綜合判斷分數較上月修正值28分，減少了5分掉到23分，也就是落到綠燈區間分數的下緣，若再降1分，景氣燈號就會轉呈「趨弱」的黃藍燈。國發會認為，此情況是受基期影響的短期表現，整體景氣並未反轉向下，但也顯示景氣「確實沒有全面性的復甦」。

12/28

．法說會：天瀚

．動力-KY掛牌上市

．朋億掛牌上櫃

12/29

．主計總處公布年度預算

．法說會：百和興業-KY

．點水樓大直店開幕

資料來源/各公司、單位、CMoney決策系統 附註/確切訊息以各公司公告為準