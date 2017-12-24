未來一周國際財經市場展望2017/12/24~2017/12/30

2017-12-24 13:46 聯合晚報 富蘭克林證券投顧／提供



歐美股市／觀察政治消息及經濟數據

經濟數據：12/25美股假期休市，其餘4日留意12月芝加哥採購經理人指數、10月標普/凱斯席勒20城市房價指數及11月成屋待完成銷售指數等；歐洲央行經濟公報、德國11月零售銷售及12月消費者物價指數初值。

美國稅改及後續影響：媒體報導川普總統預計2018年1月3日簽署立法。內容包括企業稅率將自35%降至21%並自2018年生效，撤銷企業替代性最低稅負，稅改實施前已留在海外的未分配盈餘一次性地視為資金匯回，給予現金15.5%及非現金8%的優惠稅率，2023年以前的資本投資可完全列為費用扣抵，個人所得稅最高稅率降至37%，但個人減稅措施將在2025年底之後到期等等，對內需消費、企業投資、經濟成長率、企業獲利及股市展望均有正面影響，但財政赤字擴大恐不利美元長期走勢。

國會預算辦公室(CBO)預估稅改議案將使未來10年財政赤字增加1.5兆美元(華爾街日報，12/21)，摩根士丹利(12/20)預期財政政策將挹注2018年經濟成長率0.5個百分點(稅改及財政支出各為0.3及0.2個百分點)、全年預估成長2.4%，其中第二季消費增長提振效果最明顯，之後逐季下滑，企業投資效果將自第二季開始逐季上升並持續至2019年第四季。

高盛(12/21)預期稅改將提振2018年經濟成長率0.3個百分點至2.6%，2019年將提高0.2個百分點至1.7%；瑞士信貸預估(12/21)史坦普500大企業獲利將因稅改再成長12美元(8.4個百分點)，稅後每股盈餘預估將自今年的132美元增長至155美元，全年成長率達17.4%。。

歐洲政治/政策消息：12/28義大利總理Paulo Gentiloni將宣布提前辭職，預期總統Sergio Mattarella將於當日或12/29宣布解散國。

新興股市／觀察中國工業企業獲利等數據

經濟數據：留意中國11月工業企業獲利與南韓11月工業生產，俄羅斯12月採購經理人數據、CPI年增率，巴西12月份消費者信心、11月份中央預算餘額、淨債務佔GDP比重、通膨及失業率數據。

中國中央經濟工作會議：中國中央經濟工作會議落幕，決策階層定調2018年繼續堅持穩中求進工作總基調，繼續實施穩健中性的貨幣政策與積極的財政政策，今後三年將重點抓好防控金融風險、精準脫貧、汙染防治三大攻堅戰，預期三大面向將是未來國家資源投入的核心領域。依據中國社科院發布2018年《經濟藍皮書》評估，2018年中國經濟增速隨投資降溫出現回調，GDP成長率將由今年的6.8%回落至6.7%，固定資產投資增速也將由今年前11個月的7.2%放緩至6.3%。

雖然過往推動經濟高速增長的動力減弱，不過消費升級、技術進步以及更大程度的對外開放，將是未來中國經濟新動能，同樣由社科院發布的《人口與勞動綠皮書》即指出，截至2016年新經濟占中國國民經濟比重達14.6%，新就業占總就業的比重達10.1%，過去10年，中國新經濟年均成長率16.1%，是同期全國經濟成長率1.9倍，且具有明顯的產業帶動效應。

債市／年底最後一周 無重大利率會議

利率會議：阿根廷(12/27，預期持平於28.75%)、斯里蘭卡(12/28，預期維持於7.25%)、埃及(12/28，預期持平於18.75%)

根據EPFR統計截至12/20該周，新興國家債券型基金資金回流達8.8億美元。富蘭克林證券投顧表示，美國減稅政策定案之後，接下來還有擴大支出方案，因此2018年影響全球債市的關鍵因素在於美國通膨及利率上揚壓力，尤其聯準會縮表的幅度也將加大，這些因素將共同推升美國公債殖利率的彈升。因此，債市策略首重防禦利率上揚風險，並側重於較不受海外局勢影響，特別是有改革題材的當地債市機會，例如巴西和阿根廷政府目前正努力推動財政改革相關法案通過。

根據EPFR統計至12/13當周，美國高收益債券基金流出5.38億美元。富蘭克林投顧看好金融業將受惠減稅、沃克爾法則鬆綁、法規諮詢費用降低，以及整體升息環境提高利差，推升整體資產回報率，點亮金融債的前景。

此外，醫療業具備龐大的海外資金，稅改政策通過後，可望帶動資金匯回，提供未來產業併購契機。銀12/15認為公司稅率若從2018年開始調降，長期來看，將有利電信公司降低稅負，增加可投資本業的現金額，這也有助電信基礎建設設備商未來的營收，而以企業用戶為主的公司也將有收入成長的潛力。