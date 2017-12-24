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核四封存已砸29億 設備檢護一年達40萬次

2017-12-24 11:48中央社 台北24日電

核四封存將滿3年，台電共花費近29億元，光去年就進行40萬次設備組件檢查維護保養測試，但在預算、人員都逐年刪減的情況下，只能盡最大努力，盼資產利用與公共利益雙贏。

沿著台灣北海岸，繞過知名的陰陽海，車子駛進新北市貢寮區，街道兩旁多是一間間拉下鐵門的低矮建築，當地居民表示，核四廠興建時期，包括台電員工、承包商，最多曾有3000人至5000人在此進出，周圍便利超商最多時曾高達4家，但隨著3年封存，人員相繼撤離，繁榮街景如今已不復見，超商則只剩下一家苦撐。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰表示，受限東北角禁建令，及龐大的核四廠區壓迫，當地的農業、漁業及觀光等樣貌都受到不同程度的影響，台電員工也是當地商家的重要收入來源之一，核四的轉型「需要深思熟慮」。

總面積480公頃的核四，1999年3月動工興建，2部機組裝置容量各135萬瓩，是核一廠機組的2倍之多。然而，從獲得原子能委員會執照前，就引起社會多方討論，歷經國際上多次核電安全事件，包括1979年美國三哩島、1986年車諾比事件，到2011年日本福島311事件，核四興建過程中一直具有高度爭議性，政策也因此多次反覆。

2014年4月，當時的行政院長江宜樺宣布，與縣市首長達成共識，核四廠1號機不施工、安檢後封存，2號機全部停工；2015年核四啟動封存，7月進入封存程序，當時預定3年的封存，將在今年年底屆滿。

根據台電提供資料，除了廠商停工補償費25億元外，2015年起至2017年底止，核四封存預算從新台幣12.79億元，降為8.5億元，再變成7.5億元，一路被刪減預算，3年來以28.79億元維護著2838億元的台電核四「資產」。

台電核四廠規劃經理辛潤表示，封存期比照運轉中核電廠，「該做的檢測一個都不能少」，未來整廠輸出也才能爭取一個好價錢，但在預算人員都逐年刪減的情況下，「只能在有限人力財力下，做最大限度的維護，讓機組處於最佳狀況。」

他以美國田納西河谷管理局（Tennessee ValleyAuthority，TVA）旗下的瓦茨巴核電廠兩座壓水式反應爐為例，其中的2號機組發電量116.5萬瓩，1985年停工封存近19年，2007年再恢復施工，目前也已商轉供電，顯見封存的任何工作都不能馬虎。

辛潤解釋，由於金屬設備碰到水就會生鏽，所以必須讓設備洩水後吹乾，管線不管是彎曲還是在地底下，都要保持在濕度40%以下，定期測試、抄表紀錄。

以2016年而言，核四廠共進行40萬次1、2號機設備組件檢查維護保養測試，4787項設備定期維護保養，1574項設備定期測試，900次封存環境關鍵因素監控；一天至少有上千件工作等著電廠員工去完成。

伴隨著2025年非核家園政策底定，核四更改封存計畫名稱，明年轉為「資產維護計畫」，編列8.17億元預算。人員編制也從2015年底的440人，到2019年底預計縮減至180人，約為國際上核電廠保持封存狀態的編制標準。

核四要不要一年年花大錢繼續封存，外界仍有不同聲音，依台電規劃，核四未來的可運用範圍包括設備整廠出售、設備分批出售與轉用、評估保留廠區土地作為未來電力設施建設等，希望讓資產利用與公共利益雙贏。

核四核電廠

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