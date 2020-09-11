黑金門道 原來咖啡這樣賣

【文/賴宗炫｜攝影/侯俊偉｜圖片來源/7-ELEVEN、全家、全聯｜特別感謝/劉鴻徵】

1652年，倫敦出現了第一間咖啡館，宣傳的廣告單上寫著：「這種果實叫做咖啡，只生長於阿拉伯沙漠上的一種小樹。它全然無害，透過烘乾、研磨、泉水烹煮被製成一種飲品，只要熱度不會燙傷你的嘴，盡可能趁熱飲用。」在那之後，咖啡席捲歐洲、傳入美洲，最終到今日超商、超市、速食店、早餐店、火車車廂......都能喝到咖啡，咖啡館不再只限有座位的空間，只要有咖啡在的地方就稱得上咖啡館，隨之而生的市場經濟規模多大可想而知。

根據國際咖啡組織（The international Coﬀee Organization, ICO）調查，2018年台灣的咖啡市場規模超過700億，2019年更上看800億；另有數據顯示台灣2大零售商龍頭：7-ELEVEN與全家所推出的自有品牌，光是2019年約賣出4.3億杯咖啡，平均每秒賣出約13.6杯，而上述這些統計數字相較鄰近的日本、南韓，未來都還有極大的增長空間，倘若再加上超市龍頭的急起直追，相信市場會更加白熱化。

看到這，你還認為自己喝的不過只是一杯咖啡而已？其實你拿在手上的是一門方方面面都深藏門道的黑金經濟學，只要熱度不會燙傷你的嘴，盡可能趁熱飲用。

台灣2大零售商、超市龍頭 黑金大事記

1985

●師法美國7-ELEVEN導入滴漏式咖啡，張晨光擔任代言人拍攝廣告。

2001

●12月7-ELEVEN再度於少數門市試賣現煮研磨咖啡，取名「7-ELEVEN街角咖啡館」。

2004

●7-ELEVEN三度挑戰咖啡市場，採高品質、平價策略，推出全新自有咖啡品牌「CITY CAFE」，強調年輕化、文化感定位，設有座位區的門市空間設計也著重營造悠閒氛圍。

2007

●7-ELEVEN以都會風、現代感為概念，打出廣告標語「整個城市都是我的咖啡館」，加上桂綸鎂拍攝廣告加持，業績大幅成長，全台販售門市達1,000間。

2009

●全家攜手金車企業伯朗咖啡推出自有咖啡品牌「Let's Café」，主打現煮研磨、便利，找來趙又廷拍攝廣告，以上班族忙裡偷閒喝杯咖啡的設定，擬定「Take a break. Let's Café」的品牌定位。

2015

●7-ELEVEN全台共5,028間門市導入CITY CAFE，締造出年銷售2.8億杯、平均單店每日銷售超過150杯紀錄。

●全家攜手日本知名國際大廠UCC組成策略夥伴，透過雙方的通路消費趨勢觀察、咖啡專業技術經驗，展開「咖啡品質向上計畫」。

2016

●全家與世界盃虹吸大賽亞軍楊依姍合作，推出7款Let's Café「職人級」咖啡風味烘焙糕點。

●全聯推出自有咖啡品牌「OFF COFFEE」，主打平價、親民，品項僅美式、拿鐵2款，尺寸只限中杯，另推出自有甜點品牌「We Sweet」，多少連帶帶動消費者購買咖啡意願。

2017

●7-ELEVEN升級美式咖啡豆，自原有豆種組合中擇一，更換成自衣索比亞引進的西達摩日曬豆。

●3月全家成立「拿鐵升級專案小組」專責調整咖啡配方。年底再度和UCC合作，嚴選單一產區的咖啡豆，以限時、限量、限店形式增設單品咖啡品牌「Let's Café單品咖啡」。「全家」App新增咖啡預售功能，提供單店購買，跨店領取，並可寄杯、轉贈等服務。

2018

●年初7-ELEVEN增設精品咖啡品牌「CITY CAFE PREMIUM」，於白領階層及辦公、高級住宅等高單價商圈測試買氣。12月7-ELEVEN首創整合咖啡、閱讀、糖果、美妝、烘焙、生啤酒等業態的全新店型「Big7」，其中「!+? CAFE RESERVE 不可思議咖啡館」販售的同名品牌精品咖啡，乃專業咖啡團隊遠赴國外知名產區及莊園挑選的高分數咖啡豆，採限量販售，不定期更換選豆。

●12月全家正式跨足咖啡館市場，開設首間Let’s Café同名旗艦店，店內除配置有大量座位區，更大手筆引進要價百萬、以手沖製程設計出的「咖啡大師」專業機台，供應大師級手沖口感咖啡，另同步獨家引進UCC全球專利的「泡沫咖啡機」。「拿鐵升級專案小組」更耗費1萬2千個小時（約515天）調整咖啡、牛奶、奶泡之間的黃金配方，推出專利級的Let's Café新拿鐵咖啡。

2019

●6月7-ELEVEN推出升級版的New CITY CAFE美式、拿鐵，使用商業豆業界罕見的高規格「巴西莊園豆」，精品咖啡品牌「CITY CAFE PREMIUM」亦更名為「CITY PRIMA」，選用獲國際咖啡品質協會（Coﬀee Quality Institute, CQI）杯測認證風味高達80分以上的咖啡豆，正式攻佔精品咖啡市場版圖。

●隨UCC雲林烘豆廠正式啟用，全家同步把門市內使用之咖啡豆全面改為在台烘豆豆款，大幅提升咖啡豆鮮度。

●全聯總計全台超過500間門市導入OFF COFFEE。5月全聯手機App「PX Pay」上線，針對咖啡銷售提供寄杯、轉贈、整買零取等服務。8月底由日本設計師西川隆操刀、號稱最台最美分店的台中市政店正式開業，除寬敞、明亮外，另增設有自有甜點品牌的同名咖啡廳「We Sweet Café」，規劃有座位區，咖啡廳內販售品項多元，莊園咖啡、氮氣咖啡、茶飲、果汁、生啤酒、甜點一應俱全。11月自有行動電商「PX GO!」推出咖啡整買零取服務。

2020

●2月，7-ELEVEN更新手機App「OPENPOINT」，增加「行動隨時取」功能，提供咖啡隨時購買、分批取貨等服務，未來將發展為可跨店取貨的型態。

繼續發生中......

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Shopping Design 設計採買誌 2020/3月號 第134期

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