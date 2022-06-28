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純白簡約月光禮堂 具有宗教體驗和面向世俗感觸的空間

聯合新聞網／ DECO TV
純白簡約月光禮堂 Moonlight Wedding Chapel
純白簡約月光禮堂 Moonlight Wedding Chapel

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-蘇聖亮

資料暨圖片提供-RSAA/庄子玉工作室

純白簡約月光禮堂

Moonlight Wedding Chapel

位於青島藏馬山的月空禮堂旨在打造一個既尊重過去又能面向未來，既具有宗教體驗又面向世俗感觸的空間容器。禮堂分為上下兩部分，下部的半下沉空間以及出口庭院與周邊場地景觀相連，嵌入與廣場相連的山體，上部禮堂建築則傲立於山水之間。

作為建築的外部形象，設計團隊認為它必須是純粹的，以使人得以回歸小禮拜堂的原型和認知。故而設計過程中，藉由數百個鄉野傳統教堂的空間及立面形象的抽取，共同勾勒出了一個符合認知意象的量體輪廓。這樣的輪廓也從第一重的視覺的體驗上符合業主和使用者對這一空間的想像與期待；而連續的每部分切片又以相對純粹且現代的方式得以呈現，故而使禮堂的外部效果會根據觀察者的角度變化而呈現出不同的效果。

這個被提取的原型，依然擁有具有尖頂和花窗的鐘樓、層疊內嵌拱門、巴西利卡式（Basilica）的空間佈局等教堂所具有的經典組成要素，但多數的裝飾要素均被抽象化，期待以相對純粹的量體展露出神聖感與儀式感。為了強調建築的傳統根源，順延傳統佈局方式，禮堂主體的朝向直接設置在正東西。並作為精神性建築置於整個場地建築群體的中間部位，高差的變化沿著建築的前側邊緣流過，將場地自然的劃分成東側的廣場與西側環繞建築的坡地景觀與人工湖。

純白簡約月光禮堂 Moonlight Wedding Chapel
純白簡約月光禮堂 Moonlight Wedding Chapel

景觀部分移步異景，強調私密性；廣場部分相對開場，強調開放性和公眾性。高差的變化使得教堂前場形成水景階梯產生的抬升空間，作為視覺上的底座部分進一步強化禮堂主體的儀式感與神聖感，相應建築的下半部分則作為禮堂主體空間的輔助空間，包括接待台、準備間，賦予空間更多形式以外的機能。

純白簡約月光禮堂 Moonlight Wedding Chapel
純白簡約月光禮堂 Moonlight Wedding Chapel

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